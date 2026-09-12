به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مروست، علیرضا فلاحتی اظهار کرد: برداشت گردو از باغ‌های شهرستان، به‌ویژه در بخش ایثار و روستای کرخنگان، آغاز شده و در روزهای آینده به اوج می‌رسد.

وی افزود: سطح زیرکشت گردو در مروست ۶۸۵ هکتار است و با توجه به متوسط عملکرد دو تن در هکتار، تولید این محصول در سال جاری حدود یک‌هزار و ۳۷۰ تن برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مروست با اشاره به نقش گردو در اقتصاد باغداران منطقه گفت: بخش ایثار یکی از مناطق مهم تولید گردو در شهرستان است و باغداران در فصل برداشت، مشغول جمع‌آوری، فرآوری و عرضه محصول هستند.

فلاحتی از باغداران خواست برای حفظ کیفیت محصول، اصول فنی برداشت، جمع‌آوری و خشک‌کردن مناسب گردو و همچنین الزامات بهداشتی در فرآوری و نگهداری را رعایت کنند.