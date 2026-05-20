معرفی شایسته هویت تاریخی و معماری اصیل کاشان اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدالله‌زاده عصر چهارشنبه در ویژه‌برنامه نکوداشت هفته میراث‌فرهنگی با تأکید بر نقش پیشکسوتان و تلاش‌های مستمر مجموعه میراث‌فرهنگی کاشان اظهار کرد: معرفی شایسته فرهنگ، هنر، ادب و معماری اصیل ایرانی-اسلامی این شهرستان به هموطنان و گردشگران داخلی و خارجی، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره است.

وی ابراز کرد: اگر امروز اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان به جایگاه بالنده‌ای رسیده، حاصل تلاش‌ها، زحمات و تفکرات ارزشمندی است که از سال‌های دور آغاز شده و ما باید وارثان شایسته‌ای برای ادامه این مسیر دشوار باشیم.

رئیس میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان با قدردانی از پیشکسوتان و استادان این حوزه تصریح کرد: این اداره با بهره‌گیری از تجربیات بزرگان و استادان برجسته، از جمله مهندس امینیان، استاد حلی و دیگر فعالان و صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی، تلاش کرده است برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات شایسته‌ای را در مسیر صیانت و معرفی ظرفیت‌های این شهرستان انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که فرهنگ، هنر، ادب و معماری اصیل ایرانی-اسلامی کاشان به‌درستی و به‌گونه‌ای شایسته به همشهریان، هموطنان و همچنین گردشگرانی که از اقصی نقاط دنیا به این منطقه سفر می‌کنند، معرفی شود.

عبدالله زاده با اشاره به ۱۷ سال سابقه خدمت خود در اداره میراث‌فرهنگی کاشان گفت: در تمام سال‌هایی که توفیق خدمت در این مجموعه را داشته‌ام، شاهد بوده‌ام که تک‌تک نیروها، همکاران و مسئولان این اداره در رده‌های مختلف، با نگاهی دلسوزانه و هدفمند برای رساندن کاشان به جایگاه شایسته و اوج ظرفیت‌های جهانی آن تلاش کرده‌اند.

وی افزود: امروز نگاه جهانی به کاشان وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی بهتر و استفاده از ظرفیت برندهای ثبت‌شده این شهرستان، زمینه تحقق هرچه بهتر مسئولیت‌ها و به ثمر رسیدن اهداف در این حوزه فراهم شود.

رئیس میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: امید است بتوانیم شهرستان کاشان و ظرفیت‌های گسترده آن را بیش از پیش به مردم ایران‌زمین و جهانیان معرفی کنیم.