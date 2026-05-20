فرماندار کنگان: امیدآفرینی در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر چهارشنبه در نشست با جمعی از مدیران ادارات و مسئولان روابط عمومی شهرستان، ضمن گرامیداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، بر ارتقای سطح کیفی اطلاعرسانی و تعاملات دستگاهی تأکید کرد.
فرماندار کنگان ضمن عرض تسلیت سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید، آیتالله دکتر رئیسی و همراهان خدوم ایشان، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشت.
وی با تبریک ایام و اعیاد مذهبی پیشرو، بهویژه فرارسیدن دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: روابط عمومی در هر دستگاه اجرایی به مثابه چشم بینای آن اداره است که باید با رصد دقیق مسائل، پل ارتباطی مستحکم و صادقانهای میان مردم و بدنه اجرایی ایجاد کند.
زیبا با اشاره به تاکیدات رئیسجمهور محترم، دکتر پزشکیان، بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه، بیان کرد: ارائه گزارش عملکرد دستگاهی و خدمات ارائه شده به مردم، یکی از مؤثرترین راهکارها برای تحقق این امر است و روابط عمومیها نقشی کلیدی در این زمینه ایفا میکنند.
وی سپس با تأکید مجدد بر این دغدغه رئیس جمهور، افزود: همچنین، ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی با توجه به کمبود منابع و شرایط کشور، از دیگر تاکیدات مهم دکتر پزشکیان است.
فرماندار کنگان از مسئولان روابط عمومی خواست تا با برنامهریزی عملیاتی و خلاقانه، ضمن تبیین و ترویج این اولویتها، بر انعکاس دستاوردهای نظام و دولت اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی افزود: تعامل مستمر و همافزایی میان روابط عمومیهای ادارات، نه تنها منجر به انتقال تجربیات میشود، بلکه موجب همافزایی در انعکاس خدمات به جامعه خواهد شد.
زیبا در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تکریم اربابرجوع اشاره کرد و گفت: روابط عمومیها خط مقدم تکریم مراجعین هستند و برخورد شایسته و پاسخگویی شفاف در این حوزه، نماد کارآمدی هر دستگاه است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای دانش تخصصی، بر برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه روابط عمومی ادارات شهرستان تأکید کرد و از آنان خواست با جدیت و برنامهریزی دقیق، نسبت به بزرگداشت شایسته مناسبتهای ملی و مذهبی در تقویم اجرایی خود اقدام نمایند.
در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان توسط فرماندار، از تلاشها و زحمات آنان در حوزه اطلاعرسانی و ارتباطات قدردانی شد.
