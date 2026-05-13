فرماندار کنگان: مدیریت بهینه مصرف انرژی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا چهارشنبه شب در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی شهرستان کنگان با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه مصرف انرژی اظهار کرد: موضوع مدیریت مصرف تنها به حوزه برق محدود نمیشود، بلکه آب و گاز را نیز در بر میگیرد و با توجه به شرایط موجود، ضرورت دارد در این زمینه با دقت، برنامهریزی و همراهی همهجانبه اقدام شود.
وی با اشاره به ضرورت تداوم خدمات در بخشهای مختلف، بهویژه واحدهای تولیدی، افزود: با برنامهریزی مناسب در حوزه مدیریت مصرف و بهینهسازی، میتوان شرایطی فراهم کرد که واحدهای تولیدی دچار اختلال و بیبرقی نشوند؛ از اینرو صرفهجویی، نوسازی تجهیزات و افزایش تولید، سه راهبرد اصلی در حوزه انرژی به شمار میروند که برای هر یک باید راهکارهای اجرایی مشخصی تعریف شود.
فرماندار کنگان در ادامه، صرفهجویی در مصرف انرژی را یکی از مهمترین الزامات امروز دانست و تصریح کرد: کاهش مصرف، در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از مأموریتهای مهمی است که باید بهصورت جدی دنبال شود. در همین راستا، مدیریت مصرف در ادارات، اصناف، مساجد، اماکن عمومی و سایر فضاهای پرمصرف باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقدامات میدانی برای کاهش نارضایتی عمومی و مدیریت بهتر مصرف در حال انجام است، خاطرنشان کرد: باید بهصورت همزمان، هم در مسیر صرفهجویی حرکت کنیم و هم از ظرفیتهای تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر بهره بگیریم. استفاده از پنلهای خورشیدی و حمایت از سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی از جمله راهکارهای مؤثر برای تأمین برق پایدار و جبران کمبودها در آینده است.
غلامحسین زیبا همچنین با اشاره به برنامههای نوسازی زیرساختها اظهار کرد: بخشی از اعتبارات برای نوسازی شبکه برق و آب اختصاص یافته و این روند باید با جدیت ادامه یابد. همچنین واحدهای تولیدی و کارگاهها میتوانند علاوه بر نقشآفرینی در صرفهجویی، در حوزه تولید انرژی نیز مشارکت مؤثری داشته باشند.
فرماندار کنگان با تأکید بر ضرورت تشویق مشترکان کممصرف و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف گفت: برای مشترکان کممصرف مشوقهایی در نظر گرفته شده و لازم است برای مشترکان پرمصرف نیز راهکارهای مؤثر و بازدارندهای اتخاذ شود تا مصرف برق بهصورت اصولی مدیریت شود.
استفاده از ظرفیت تبلیغات و رسانه
وی افزود: این مسیر باید از خود دستگاههای اجرایی آغاز شود و ادارات و نهادهای دولتی با رعایت الگوی مصرف، در این زمینه پیشگام باشند،همچنین روابط عمومی دستگاهها نقش مهمی در اطلاعرسانی، فرهنگسازی و ترویج مدیریت بهینه مصرف انرژی دارند و باید با استفاده از ظرفیت تبلیغات و رسانه، مردم را به کاهش و صرفهجویی در مصرف برق ترغیب کنند.
فرماندار کنگان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای پاک اظهار کرد: برای دستیابی به تولید پایدار برق و جبران کمبودها، باید از سرمایهگذاران حمایت لازم بهعمل آید تا زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی در شهرستان و استان بیش از پیش فراهم شود.
در پایان این نشست، میثاقنامه طرح ملی سبا توسط فرماندار کنگان و مسئولان شهرستان به امضا رسید.
