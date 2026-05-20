آیین رونمایی از دو اثر فرهنگی در الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسمی باشکوه در تالار کمال مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ، با حضور مهدی اداوی فرماندار ویژه شهرستان الیگودرز، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، جمعی از پیشکسوتان عرصه هنر و دوستداران فرهنگ، از دو اثر جدید استاد ناصر شاعلی و دکتر حیات‌الله سرلک رونمایی شد.

«راز عدد هفت»؛ اثری پژوهشی از استاد ناصر شاعلی

این آیین که با هدف تجلیل از مقام نویسندگان و ترویج فرهنگ مطالعه برگزار شد، به معرفی دو کتاب در حوزه‌های فرهنگی، تاریخ و سفرنامه‌نویسی اختصاص داشت.

کتاب «راز عدد هفت» اثری پژوهشی از استاد ناصر شاعلی است که با نگاهی عمیق به جنبه‌های تاریخی و فرهنگی عددی که در فرهنگ و باورهای اقوام جایگاه ویژه‌ای دارد، پرداخته است.

روایتی مستند از سفر معنوی

کتاب «سفرنامه حاج نظر بختیاری از الیگودرز به مکه» اثری از حیات‌الله سرلک است که روایتی مستند و خواندنی از سفر معنوی و تاریخی از زادگاه الیگودرز به مقصد سرزمین وحی را ارائه می‌دهد.

تأکید بر اهمیت ثبت و ضبط تاریخ و تجربیات زیسته در قالب کتاب

فرماندار ویژه شهرستان، ضمن تقدیر از تلاش‌های این دو نویسنده، بر اهمیت ثبت و ضبط تاریخ و تجربیات زیسته در قالب کتاب تأکید کرد.

ناهید شهروسوند، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز، با اشاره به نقش نویسندگان در غنای فرهنگی شهرستان، برگزاری چنین آیین‌هایی را گامی مؤثر در جهت حمایت از مؤلفان بومی دانست.

گفتنی است این مراسم با استقبال خوب اهالی فرهنگ و هنر همراه بود و در پایان، از این دو نویسنده برجسته با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.