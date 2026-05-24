به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی از اهدای مجموعهای از کتابهای کودک، نوجوان و عمومی از سوی یکی از فرهیختگان همدانی به کتابخانهای در شهر میناب خبر داد، اظهار کرد: ابوالقاسم سوزنچی از چهرههای فرهنگی و فرهیخته استان همدان تعداد قابلتوجهی کتاب با موضوعات متنوع، بهویژه در حوزه کودک و نوجوان برای اهدا به کتابخانه شهر میناب به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور واگذار کرد.
وی افزود: این منابع فرهنگی با هماهنگی ادارهکل مبادله و اهدای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منظور بهرهمندی دانشآموزان و علاقهمندان به کتابخوانی به شهر میناب ارسال شد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، هدف از این اقدام ارزشمند را پاسداشت یاد و نام معلمان و دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب دانست و گفت: این شهدا که در جریان حمله هوایی دشمنان به این مدرسه به فیض شهادت نائل آمدند، نماد مظلومیت و ایستادگی ملت ایران هستند و ترویج فرهنگ مطالعه به یاد این عزیزان، گامی در راستای تداوم راه آنها است.
زارعی با تأکید بر نقش بیبدیل کتاب در تقویت همبستگی اجتماعی، تصریح کرد: اهدای کتاب تنها انتقال منابع مکتوب نیست، بلکه جریانسازی برای دانایی و مسئولیتپذیری اجتماعی است؛ بهویژه زمانی که این حرکت با یاد و نام شهدای مظلوم گره میخورد، تأثیرگذاری فرهنگی آن دوچندان میشود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همواره در تلاش است تا با توسعه فرهنگ اهدای کتاب و تقویت کتابخانهها، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، عدالت در دسترسی به منابع علمی و فرهنگی را در سراسر کشور محقق سازد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در پایان ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، ابراز امیدواری کرد که اینگونه فعالیتهای فرهنگی، ضمن گسترش سرانه مطالعه و همدلی اجتماعی، به نهادینه شدن فرهنگ ایثار و پاسداشت یاد شهدا در جامعه کمک کند.
