به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبداللهیان، با اشاره به مصوبه تاریخی سال ۱۳۶۰ و اصلاحیه سال ۱۳۶۴ گفت: بر اساس آن قوانین، حضانت فرزندان شهدا با مادر بود و هزینه‌های متعارف زندگی نیز به‌حساب ایشان واریز می‌شد. مگر آنکه دادگاه عدم صلاحیت مادر را احراز می‌کرد.آن ماده‌واحده یک تبصره دارد که عنوان می‌کند حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به‌وسیله مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. اما متأسفانه در سال ۱۳۹۱، با تصویب ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده، آن ماده‌واحده نسخ شد.

وی اعلام کرد: قانون جدید، به‌جای حذف حقوق مادران، آن را عام‌تر و در قالب مواد ۴۳ و ۴۴ قانون حمایت از خانواده بازتعریف کرده است.در قانون جدید نیز همچنان حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر است مگر آنکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد. همچنین دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد شهید موظف‌اند اموال و مستمری فرزند را با تشخیص دادستان در اختیار کسی بگذارند که حضانت بر عهده اوست؛ یعنی باز هم مادر. پیش‌ازاین دادگاه تعیین‌کننده بود، اما اکنون دادستان عهده‌دار این مسئله شده است.

عبداللهیان افزود: خوشبختانه با هماهنگی معاونت حقوق عامه و همراهی دادستان‌های کشور مشکل خاصی نداریم. خانواده‌هایی که فرزند صغیر دارند، باید از طریق ادارات کل بنیاد شهید استان‌ها مراجعه کنند و تا زمان دریافت مجوز از دادستان (ولایت نامه)، حقوق فرزندانشان با دستور ریاست بنیاد شهید و ورود نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید کمافی‌السابق به‌حساب مادرانشان واریز می‌شود. اگر مجوزی صادر نشد، بنیاد وارد می‌شود.

وی گفت: اگر مادری به هر دلیلی نتواند به این راحتی اقدام کند، معاونت حقوقی به‌عنوان متولی و خادم خانواده‌های شهدا در بحث معاضدت قضایی و مشاوره‌های حقوقی از طریق کارشناسان حقوقی در مراکز استان‌ها در خدمت این عزیزان است.در تهران و بسیاری از استان‌ها مانعی در این‌ خصوص وجود ندارد. اداره معاضدت قضایی بنیاد شهید در استان‌ها پای‌کار است و اگر خانواده‌ای مشکلی در گرفتن این مجوز از دادستان داشته باشد، ما به نمایندگی از آن‌ها ورود می‌کنیم تا مشکل حل شود. حتی اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد.

عبداللهیان گفت: این روند، موقتی نیست این قانون کلی است و تا زمانی که تغییری در قانون ایجاد نشود، بر اساس مواد ۴۳ و ۴۴ قانون حمایت از خانواده پیش خواهیم رفت.

وی بیان اینکه در تهران این مشکل حل شده تلقی می‌شو خطاب به همسران شهدا گفت: نگران نباشید. کافی است به بنیاد شهید استان خود مراجعه کنید و ما تضمین می‌کنیم که ظرف مدت کوتاهی (کمتر از یک ماه)، حقوق فرزندتان دوباره به‌حساب شما واریز شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: از خانواده‌های معظم شهدا درخواست می کنیم در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه، موضوع را از طریق ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها پیگیری کنند.