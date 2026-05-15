۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

ایروانی:حمایت از فلسطین نیازمند اقدام عملی است، نه فقط همدردی

سفیر ایران در سازمان ملل، در مراسم هفتادوهشتمین سالگرد «روز نکبت»، ضمن محکوم کردن سیاست‌های اشغالگرانه و تروریسم دولتی، تأکید کرد: حمایت بین‌المللی از آرمان فلسطین باید از همدردی فراتر رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی با اشاره به تداوم خشونت و جنایات جنگی، گفت که مردم فلسطین با وجود دهه‌ها اشغال، هویت و آرمان‌های مشروع خود را حفظ کرده‌اند. او علت اصلی این بحران را سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان و اقدام به پاکسازی قومی با هدف آوارگی فلسطینیان دانست.

سفیر ایران تصریح کرد که همبستگی با فلسطین نباید به ابراز همدردی محدود بماند، بلکه مستلزم پرداختن به علل ریشه‌ای است که با نظامی‌گری و حمایت بازیگران فرامنطقه‌ای تقویت می‌شود. وی خواستار بازنگری انتقادی در رویکردهای ناکام صلح، مردود شمردن استانداردهای دوگانه و همسو کردن رفتار جامعه جهانی با ارزش‌های بنیادین حقوق بشر شد.

ایروانی در پایان تأکید کرد که آینده فلسطین باید تنها به دست فلسطینیان تعیین شود و راه تحقق عدالت، چیزی جز مقاومت استوار مبتنی بر وحدت و همکاری منطقه ای نیست.

