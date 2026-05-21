به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی شامگاه چهارشنبه در در هشتاد و یکمین شب تجمع مردمی شهرکرد، با اشاره به برکات انقلاب اسلامی و نقش رهبری الهی امام خمینی(ره)، گفت: رویش‌های انقلاب اسلامی، رویش نهضت اسلام، نهضت قرآن و نهضت اهل‌بیت(ع) بود؛ رویش‌هایی که به برکت آن مرد بزرگ و روحانی قدیس، امام راحل عظیم‌الشأن، در این سرزمین پدید آمد.

وی افزود: ملت ایران که در شهریور ۲۰ با وجود اشغال کشور توسط قوای شوروی و انگلیس حتی یک اعتراض نکرد، همان ملت تحت رهبری امام خمینی(ره) به جایی رسید که در هشت سال دفاع مقدس جانانه جنگید، دشمن را عقب زد و افتخاراتی ماندگار در تاریخ ثبت کرد.

فاطمی با اشاره به تربیت شخصیت‌های برجسته در فضای انقلاب اسلامی گفت: شهید سلیمانی یک ژنرال مؤمن، مقدس و استثنایی بود که در فضای نور، ایمان و اعتقادات صحیح پرورش یافت؛ فضایی که به‌دلیل حضور یک مرجع بیدار و فقیه اسلام‌شناس در رأس جامعه، از افراط و تفریط مصون ماند.

وی ادامه داد: ملت ایران با غیرت، شهامت و استعداد خدادادی خود چنان حماسه آفرید که سرلوحه و سرمشق جهانیان شد. شهید رئیسی نیز از رویش‌های مبارک همین نظام اسلامی بود؛ شخصیتی که در این فضا تربیت شد و به برکت انقلاب به جایگاه مقدس خدمت رسید.

فاطمی با تجلیل از شخصیت رئیس‌جمهور شهید گفت:شهید رئیسی تنها رئیس‌جمهور نبود؛ روحی لطیف، خدمتگزار، ازخودگذشته و فداکار داشت. در اوج مقام سیاسی، نمونه‌ای از تواضع، فروتنی و معنویت بود و از نظر شهامت و شجاعت نزدیک‌ترین فرد به افکار رهبر عظیم‌الشأن ما به شمار می‌رفت.

وی افزود: امام شهید ما امیدهای فراوانی به او بسته بود، اما دشمنان بار دیگر دل ملت ایران و رهبر عزیزمان را اندوهگین کردند. این رسم روزگار است؛ ناکامی‌ها محل امتحان‌های بزرگ‌اند و عبرت‌های آموزنده برای ملت‌ها.

فاطمی با اشاره به مسیر آینده ملت ایران اظهار داشت: ملت ایران با این تجربه‌های ارزشمند و روحیه حماسی، سربازان و سرداران مهدی موعود(عج) هستند. امام می‌فرمود ما دو چیز داریم: علم و ایمان. دشمن می‌خواهد این دو را از ما بگیرد. ملت ایران باید علم فرزندانش را حفظ کند و ایمان خود را پاس بدارد.

وی ادامه داد:در روایات آخرالزمان آمده دین‌داری مانند نگه‌داشتن زغال گداخته در دست است. امتحانات سختی در پیش است، اما این ملت با این مسیر و دست‌فرمون، ان‌شاءالله موفق و سربلند خواهد شد.

فاطمی گفت: در این شب نورانی از خداوند می‌خواهیم ارواح طیبه شهدا، شهید رئیسی و همراهانش و نیز رهبر عظیم‌الشأنمان را بر سر سفره احسان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) متنعم فرماید. همچنین از خداوند برای دولت، کارگزاران، نیروهای مسلح و همه حافظان ایران توفیق روزافزون مسئلت داریم.

وی با اشاره به دیدار خود با شهید رئیسی در سفر به شهرکرد افزود: وقتی در فرودگاه به ایشان گفتم امیدوارم اسمت به‌عنوان یکی از مردان بزرگ تاریخ ایران ثبت شود، امروز با شهادت و خدمات شبانه‌روزی‌اش این آرزو محقق شد. همین آرزو را برای همه خدمتگزاران ایران اسلامی داریم.