فراخوان رویداد «سرمشق» در قزوین

میلاد جباری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اعلام این فراخوان اظهار کرد: رویداد تجربهنگاری «سرمشق» با هدف گردآوری و اشتراکگذاری ابتکارات و خلاقیتهای آموزشی فعالان عرصه تعلیم و تربیت برگزار میشود.
وی با اشاره به محورهای چهارگانه این رویداد تصریح کرد: فرهنگیان میتوانند تجربیات خود را در چهار حوزه اصلی شامل «ابتکارات در استفاده از فضاهای جایگزین آموزشی همچون مسجد، منزل و پایگاه محله»، «شیوههای شوقآفرین برای جذب دانشآموزان به این فضاها»، «هنر جلب مشارکت اولیا و معتمدین محله در پیشبرد آموزش» و «خلاقیت در آموزش با بهرهگیری از انعطافپذیری فضاهای جدید» ارسال کنند.
مدیر قرارگاه آموزش و پرورش تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به زمانبندی این رویداد افزود: مهلت ارسال تجربیات تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ تعیین شده است و نتایج همزمان با عید سعید غدیر اعلام خواهد شد.
جباری خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به آدرس @sarmashgh1405 مراجعه کنند. در پایان این رویداد نیز از تجربیات برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.
