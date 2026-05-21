به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه امضای طرح گردشگری در غرب مازندران گفت: ارزش کل این قرارداد برای یک دوره ۱۵ ساله و بر اساس نرخ سال ۱۴۰۳، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

خزایی‌پول همچنین با اشاره به اشتغالزایی مستقیم این مجموعه تأکید کرد: هماکنون ۴۵ نفر در این طرح مشغول به کار هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در ادامه توضیح داد: بهره‌مالکانه سالانه دولت از این قرارداد مبلغ ۸۹۷ میلیون تومان تعیین شده و نرخ پایه قرارداد طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور محاسبه و اعمال شده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری جایگاه راهبردی پارک‌ها و عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: این فضاها تنها محلی برای گذران اوقات فراغت نیستند، بلکه به عنوان میراث طبیعی کشور، نقش بی‌بدیلی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت سلامت جسمی و روانی دارند.

به گفته خزایی‌پول، هرگونه بهره‌برداری از ظرفیت پارک‌های جنگلی و طبیعی باید بر پایه حفظ تنوع زیستی، مدیریت اصولی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان مازندران در جذب گردشگر مسئولانه افزود: برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و حضور بخش خصوصی در چارچوب قانون، مسیر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را هموار می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران در پایان با تأکید بر اینکه نگاه این اداره کل به منابع طبیعی صرفاً اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما حفاظت، احیا و استفاده متوازن از سرمایه‌های طبیعی است تا ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق منطقه‌ای، حقوق عمومی و منافع ملی به طور کامل تأمین شود.