به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی، در پیامی عنوان داشت: روز جهانی تنوع زیستی، یادآور این حقیقت بنیادین است که سلامت انسان، امنیت غذایی، اقتصاد، پایداری سرزمین و امنیت زیستی، همگی وابسته به تنوع زیستی هستند. تنوع زیستی تنها مجموعه‌ای از گونه‌ها نیست؛ شبکه‌ای پیچیده و زنده است که کارکردهای اکولوژیک، چرخه آب و خاک، تعادل اقلیم و پایداری زیست‌بوم‌ها را فراهم می‌کند. هر گام برای حفاظت از آن، سرمایه‌گذاری مستقیم برای پایداری حیات و آینده کشور و نسل‌های بعدی است.

امسال، با شعار «اقدام محلی برای اثرگذاری جهانی»، اهمیت رویکردهای بومی و مسئولیت‌پذیری در سطوح پایین‌تر برای دستیابی به اهداف کلان حفاظتی، بیش از پیش نمایان می‌شود. این شعار بر این اصل تأکید دارد که تغییرات مثبت و پایدار، ریشه در اقدامات کوچک اما مؤثر در مقیاس محلی دارند که در نهایت منجر به اثرات جهانی خواهند شد.

در همین راستا، معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با درک عمیق از اهمیت رویکردهای محلی، برنامه‌ها و اقدامات متنوعی را تدوین و اجرا می‌نماید تا بستری مناسب برای مشارکت فعال جوامع محلی و اثرگذاری اقدامات در گستره وسیع‌تر فراهم شود.

اقداماتی که به رغم تمام محدودیت ها و مشکلات در سطح جهانی درخشیده و در سطح ملی نیز منشا تحولاتی اثرگذار بوده است از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تقویت و حمایت از طرح‌های حفاظتی مبتنی بر جامعه محلی

تشویق و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، جوامع روستایی و عشایری در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها، جنگل‌ها و گونه‌های حیات وحش در مناطق خود و تعریف منافع مشترک بین حفاظت و جامعه محلی.

اجرای برنامه‌های احیای زیستگاه‌ها با رویکرد مشارکت پذیری و حفاظت مشارکتی

تمرکز بر احیای گونه‌های در معرض خطر و زیستگاه‌های کلیدی با استفاده از دانش بومی، گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه‌ای و مشارکت فعال مردم محلی در فرآیند های برنامه ریزی، اجرا و نظارت و پایش.

مدیریت پایدار منابع طبیعی در مقیاس محلی

اجرای طرح‌هایی برای مدیریت پایدار جنگل‌ها، مراتع، منابع آب و خاک با هدف کاهش تعارضات بین انسان و حیات وحش و ارتقای معیشت پایدار جوامع محلی.

توسعه برنامه‌های شهروندی برای جمع‌آوری داده‌های تنوع زیستی، گزارش‌دهی مشاهدات و افزایش آگاهی عمومی در مقیاس محلی.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های توانمندسازی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به ساکنان مناطق پیرامون مناطق حفاظت‌شده برای ارتقای دانش و مهارت‌های آنان در زمینه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی.

با تدوین برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور با مشارکت ذینفعان و ایجاد ساختار ملی برای مدیریت تنوع زیستی کشور از طریق تصویب در شورای عالی محیط زیست، گامی مهم برای ساختارمندی حفاظت از تنوع زیستی کشور برداشته شده است.

مدیریت و حفاظت از مناطق چهارگانه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های محلی

با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود ۶ دستورالعمل با رویکرد حفاظت مشارکتی برای هموار کردن مسیر جامعه محلی برای مشارکت در حفظ تنوع زیستی تدوین و ابلاغ گردید. علاوه بر این بعد از قریب ۵۰ سال آیین نامه مدیریت ذخیره گاه های زیستکره برای کشور تهیه و پایه های حقوقی برای مشارکت جامعه محلی در مدیریت این مناطق شکل گرفته است.

مقابله با تهدیدات محلی علیه تنوع زیستی

اتخاذ رویکردهای مبتنی بر نیازهای محلی برای کنترل شکار غیرمجاز، مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و جلوگیری از ورود گونه‌های مهاجم با همکاری و مشارکت جوامع محلی.

در حقیقت، تنوع زیستی سرمایه‌ای است که بازسازی آن دشوار و از دست رفتنش برگشت‌ناپذیر است. پاسداری از آن نیازمند تلاش مشترک میان دستگاه‌های دولتی، جوامع محلی، بخش خصوصی، سمن‌ها و تک‌تک شهروندان است. شعار امسال، دعوتی است به اقدام؛ اقدامی که از خانه‌های ما، از روستاهای ما، از شهرهای ما آغاز می‌شود و اثرات آن در سراسر جهان دیده خواهد شد.

روز جهانی تنوع زیستی فرصتی است تا یک ‌بار دیگر تأکید کنیم که حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از زندگی است و امروز با «اقدام محلی»، می‌توانیم «اثرگذاری جهانی» خود را در این مسیر ارزشمند رقم بزنیم.