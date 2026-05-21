فعال شدن صنعت گردشگری زمینه ساز تحول خراسان جنوبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد صبح پنجشنبه در نخستین جلسه انجمن خیرین میراث فرهنگی استان با بیان این که خراسان جنوبی به عنوان استان برتر، در خیلی از حوزه ها حرف های برای گفتن دارد که نتیجه پویایی فرهنگ آن است، اظهار کرد: امروز بروکراسی اداری در حوزه میراث فرهنگی جواب نمی دهد و خسارات جبران ناپذیری به این حوزه وارد می کند .

وی تاکید کرد: دولت با بهره‌گیری از همه توان خود باید بستر لازم را با استفاده از نیروهای دانشمند و عاشق در راستای تسهیل گری برای علاقمندان به فعالیت در این حوزه فراهم کند.

شرافتی راد با اشاره به این که بدون مشارکت مردم، کار در این خصوص امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: تولید ثروت و اقتصاد پویا با توجه کردن به هویت فرهنگی و گردشگری فراهم می شود.

وی با ذکر این که امروز صنعت گردشگری بعد از نفت است و به زودی از نفت هم جلو خواهد زد، افزود: با فعال شدن صنعت گردشگری، خراسان جنوبی را می توانیم با بهره گیری از تاریخ و تمدن این منطقه متحول کنیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به توجه ویژه استاندار به حوزه گردشگری، گفت: باید با همکاری و مشارکت بخش دولتی و خصوصی بستر لازم را برای حضور بیشتر گردشگران در استان فراهم کنیم.

شرافتی راد با اشاره به این که تعدادی از پدران علم ایران در خراسان جنوبی پرورش یافته اند، یادآور شد: ما هم باید با انجام کارهای در حوزه های مختلف، سهم خود را برای حفظ تاریخ ،هویت و تمدن فرهنگی به خوبی ادا کنیم.

وی تاکید کرد: در جنگ ۱۲روزه برای جهانیان ثابت شد که ترامپ دنبال نابودکردن هویت فرهنگی ما است اما آنها غافل از این موضع هستند که اگر چه شاید بتوانند شاخه و برگ این تمدن را از بین ببرند اما ریشه آن در خاک محکم و استوار است و تنه آن همواره برافراشته تر از گذشته خواهد ماند.