اقدامات لازم برای ثبت جهانی خاوران نامه ابن حسام خوسفی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مجیدی صبح پنج‌شنبه در اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان این که برای ثبت جهانی خاوران نامه ابن حسام خوسفی باید اقدامات لازم انجام شود، گفت: ابن حسام در ادامه کار فردوسی، میراث مکتوب حماسی را به بهترین شکل حفظ کرده است.

به گفته وی، میراث فرهنگی آئینه هویت و پیشران اقتصاد و تمدن است و نسخه های خطی و بناهای تاریخی بخشی از تمدن ایران را تشکیل می دهند.

وی با بیان این که میراث مکتوب شناسنامه تفکر ایرانی است، افزود: انجمن میراث فرهنگی استان باید برای مرمت نسخ خطی که در دست مردم است، اقدام کند چون این نسخه رگ ها تپنده میراث فرهنگی هستند.

مجیدی با بیان این که با فعال شدن مرکز دیجیتال سازی شرق کشور در استان، شاهد اقدامات بسیار خوبی در این زمینه خواهیم بود، خاطرنشان کرد: براساس نکات پدافندی باید مکانی برای نگهداری نسخ خطی در استان مشخص شود.

وی با اشاره به تهاجم های انجام شده به میراث فرهنگی تاکید کرد: مدرسه شوکتیه بیرجند که نماد هویت مردم این دیار است، باید به موزه تبدیل شود.

در ادامه این جلسه تعدادی از خیران میراث فرهنگی خراسان جنوبی به بیان اقدامات خود در خصوص مرمت بناهای تاریخی و... پرداختند.