پرداخت مطالبات پیمانکاران طی یک هفته کاری

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در سفر دو روزه به استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن بازدید از بافتهای فرسوده و سکونتگاهی و پروژههای بازآفرینی در حال اجرا در شهرهای سی سخت، یاسوج، دنا و پاتاوه با تشریح وضعیت مدیریت بافتهای ناکارآمد شهری، بر ضرورت ارتقای کیفیت زیستمحیطی در مناطق هدف بازآفرینی تأکید کرد.
جزئیات پروژههای ملی و پرداخت مطالبات
وی با اشاره به گستره فعالیتهای این معاونت در سطح کشور اظهار کرد: هماکنون ۵۲۰ پروژه شامل احداث مدرسه، کتابخانه، مراکز فرهنگی-ورزشی و بهسازی معابر در حال اجراست.
وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی و فشارهای خارجی، طی دو هفته گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، تمامی صورتوضعیتهای تأیید شده در سامانه، حداکثر طی مدت ۷ روز کاری تسویه خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای سال گذشته در حوزه زیرساختی گفت: توزیع ۸۰ هزار تن قیر رایگان میان ۳۰۰ شهر کشور، اقدامی بیسابقه در جهت بهسازی معابر شهری بود و طبق برنامهریزی سهساله، امیدواریم تا دو سال آینده بخش عمده کوچههای خاکی در محدودههای بازآفرینی ساماندهی شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی وضعیت شهر یاسوج را از نظر وسعت بافتهای ناکارآمد در سطح کشور نامطلوب خواند و گفت: حدود ۳۶۰۰ هکتار از محدوده شهر یاسوج را سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده تشکیل میدهند.
وی با انتقاد از روند توسعه کالبدی این شهر در دهههای گذشته تصریح کرد: طرح جامع و تفصیلی جدید یاسوج باید با رویکردی مسئلهمحور تدوین شود تا چالشهای تبدیل ساختار روستایی به شهری مرتفع شود.
تمرکز بر ظرفیتهای گردشگری و توسعه محلی
گلپایگانی با اشاره به موقعیت ویژه شهرهای سیسخت و پاتاوه در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: این مناطق ظرفیت کمنظیری برای توانمندسازی اقتصادی ساکنان محلات دارند. در همین راستا، حمایت از پروژههای فرهنگی در سیسخت که به دلیل تورم مصالح با تأخیر مواجه شدهاند، در دستور کار قرار گرفته و تمامی ظرفیتهای قانونی برای تداوم اجرای این طرحها به کار گرفته خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: کوچهها صرفاً محل عبور نیستند؛ بلکه بخشی از فضای زندگی شهروندان محسوب میشوند و بهبود کیفیت آنها، مستقیمترین تأثیر را بر ارتقای شاخص های رفاهی مردم دارد.
