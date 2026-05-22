۲۰ میلیون نفر در بافت های فرسوده کشور زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی ظهر جمعه یکم خرداد در جلسه ستاد بازآفرینی شهری به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و سیاست‌های حوزه بازآفرینی شهری پرداخت و خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های نوسازی شهری شد.

وی با اشاره به تنوع شرایط شهری در استان گفت: شهرهایی مانند سی‌سخت، گچساران، دهدشت و یاسوج هرکدام ویژگی‌های کالبدی، اجتماعی و توسعه‌ای متفاوتی دارند، بنابراین نسخه واحد برای بازآفرینی شهری در این مناطق قابل اجرا نیست.

معاون بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: برنامه‌های بازآفرینی باید بر اساس واقعیت‌های محلی، بافت‌های تاریخی، ظرفیت‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی هر شهر طراحی شوند تا بتوانند اثرگذاری واقعی در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشند.

وی تاکید کرد: حدود ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد و کم‌برخوردار شهری زندگی می‌کنند و از این میان نزدیک به ۵ میلیون نفر در واحدهای بسیار ناپایدار سکونت دارند که یک مسئله ملی، راهبردی و مرتبط با آینده کشور است.

گلپایگانی افزود: این میزان ناپایداری نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از شهرهای کشور از نظر ایمنی، خدمات شهری و زیرساخت‌های حیاتی در وضعیت مطلوب قرار ندارند و در صورت وقوع بحران‌های طبیعی یا غیرطبیعی، خسارات انسانی و مالی گسترده‌ای محتمل خواهد بود.

وی با اشاره به جنگ اخیر و تجربیات میدانی در نقاط مختلف کشور گفت: در برخی مناطق، پرتابه ها موجب تخریب گسترده واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شده که نشان‌دهنده ضعف جدی ساختار کالبدی این مناطق است.

معاون بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بازآفرینی شهری تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک سیاست جامع برای ارتقای تاب‌آوری شهری، بهبود کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی و تقویت ساختارهای محله‌ای محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع بازآفرینی شامل مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف از جمله نوسازی مسکن، بهسازی معابر، ارتقای خدمات شهری، توسعه فضاهای عمومی و تقویت هویت اجتماعی محلات است وباتوجه به گذشته و ایتده شهری مثل یاسوج وظرفیتی همچون چشمه نباتی اهمیت این برنامه ها دوچندان میشود.

گلپایگانی همچنین با اشاره به نقش بازآفرینی در حل بخشی از بحران مسکن کشور گفت: بخش قابل توجهی از نیاز مسکن آینده می‌تواند از طریق نوسازی در بافت‌های موجود تأمین شود و این موضوع از گسترش بی‌رویه شهرها جلوگیری خواهد کرد.

وی با انتقاد از وضعیت برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی در برخی مناطق اظهار کرد: عدم استمرار جلسات و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب کندی روند اجرای برنامه‌ها شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: ستاد بازآفرینی باید در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی به صورت منظم فعال باشد و تصمیمات آن باید مستقیماً به اقدامات اجرایی تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه پیشگیری و پیش‌نگری گفت: این ساختارها می‌توانند نقش مهمی در شناسایی به‌موقع مشکلات و جلوگیری از تشدید بحران‌های شهری داشته باشند.

گلپایگانی برنامه اقدام مشترک چهار ساله بازآفرینی شهری را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و خواستار قرار گرفتن استان کهگیلویه و بویراحمد در صدر استان‌های هدف برای تدوین این برنامه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بدون داشتن برنامه جامع و اجرایی، اقدامات بازآفرینی پراکنده، غیرهدفمند و کم‌اثر خواهد بود و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی شهرها باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها در اجرای سیاست‌های بازآفرینی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی این نهادها شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.

وی افزود: ورود پروژه‌های بازآفرینی به چرخه بودجه‌ای استان‌ها و تصویب آن‌ها در شورای برنامه‌ریزی، می‌تواند تضمین‌کننده اجرای عملی این طرح‌ها باشد.

گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرهنگ شهرنشینی پرداخت و آن را یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه شهری دانست.

وی گفت: رعایت ضوابط ساخت‌وساز، افزایش مشارکت مردم در مدیریت محلات و تقویت حس تعلق اجتماعی از عوامل کلیدی در موفقیت طرح‌های بازآفرینی هستند.

معاون بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برخی تجربیات موفق در کشور افزود: در مناطقی که مردم در فرآیند توسعه شهری مشارکت فعال دارند کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.