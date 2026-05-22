برپایی غرفه میناب در باکو

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، میثم دقتی، مشاور امور بین‌الملل شرکت با اشاره به برگزاری این مجمع از ۲۷ اردیبهشت تا اول خرداد ۱۴۰۵ در پایتخت جمهوری آذربایجان با محور «مسکن جهان؛ شهرها و جوامع امن و تاب‌آور» گفت: مجمع جهانی شهری (WUF) مهم‌ترین رویداد بین‌المللی در حوزه سیاست‌گذاری شهری است و محلی است که دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، متخصصان، شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی از سراسر جهان آخرین تجربیات و دستاوردهای خود را ارائه می‌کنند. حضور ایران در این مجمع به‌ویژه برای معرفی تجربیات بازآفرینی شهری و ارائه واقعیت‌های مربوط به آثار جنگ بر زیرساخت‌های شهری اهمیت ویژه دارد.

نشست وزرا و پیام ایران به مجمع جهانی شهری

دقتی با اشاره به پیام وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که در نشست وزرای WUF‑۱۳ ارائه شد، افزود: در پیام رسمی وزیر، به شکل دقیق و مستند به خسارات واردشده به زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی کشور پرداخته شد. در پیام تأکید شده که حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی تخریب شده و شمار زیادی از شهروندان بی‌خانمان شده‌اند. همچنین در جریان جنگ اخیر، زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله پل‌ها، مسیرهای جاده‌ای و ریلی که پایه‌های زیست شهری امن و تاب‌آور محسوب می‌شوند، آسیب دیده‌اند.

وی گفت: در این پیام همچنین بر این واقعیت تأکید شد که در حالی در این مجمع درباره شهرهای امن و تاب‌آور سخن گفته می‌شود، کودکان بسیاری در جهان هنوز با صدای بمباران از خواب می‌پرند و خانه‌هایشان هدف حمله قرار می‌گیرد. وزیر راه و شهرسازی به‌طور مشخص به جان‌باختن بیش از ۲۷۰ دانش‌آموز از جمله دانش‌آموزان مدرسه “شجره طیبه” در میناب اشاره کردند.

ابتکار ایران در ارائه تجربه‌های بازآفرینی شهری

مشاور امور بین‌الملل شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی، یکی از فعال‌ترین کشورهای منطقه در حوزه بازآفرینی شهری است. توسعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گسترش خدمات زیربنایی، کاهش محرومیت چندبعدی، اجرای برنامه‌های بازآفرینی با مشارکت مستقیم ساکنان محلات کم‌برخوردار، تقویت مدیریت ریسک و تاب‌آوری شهری و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و شهرهای هوشمند بخشی از برنامه‌هایی است که به صورت شفاف و مستند در این مجمع ارائه شد.

غرفه «میناب» در Urban Expo

دقتی با اشاره به ابتکار ایران در بخش نمایشگاهی و حضور شهرداری میناب افزود: در نمایشگاه Urban Expo، غرفه‌ای کاملاً اختصاصی با محوریت میناب ایجاد شده است؛ هدف از این غرفه رساندن صدای مردم میناب، بازتاب پیام خانواده‌های آسیب‌دیده و نمایش آثار و روایت‌های محلی از پیامدهای جنگ است. این غرفه به‌ویژه مورد توجه نمایندگان UN‑Habitat، نهادهای مدنی و هیئت‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است.

به گفته او، تمرکز ایران در این غرفه بر سه محور اصلی آثار جنگ بر زندگی کودکان و زنان، آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های شهری و خدمات حیاتی، لزوم همبستگی جهانی برای حفاظت از شهرها در برابر حملات نظامی و دیپلماسی شهری ایران در باکو است.

دقتی درباره تعاملات بین‌المللی ایران در این رویداد گفت: در حاشیه مجمع، هیئت شرکت بازآفرینی شهری دیدارهای متعددی با مقامات کشورها، مدیران UN‑Habitat، کارشناسان برنامه‌ریزی شهری و نمایندگان سازمان‌های تخصصی انجام داد. در این جلسات، مدل‌های موفق ایران در بازآفرینی شهری و روش‌های مشارکت اجتماعی در محلات کم‌برخوردار ارائه و درباره امکان اجرای پروژه‌های مشترک بین‌المللی گفتگو شد.

تأکید بر منع حمله به شهرها در بازنگری دستورکار جدید شهری

وی افزود: ایران همچنین درخواست کرده که در بازنگری میان‌دوره‌ای دستورکار جدید شهری (NUA)، بند ویژه‌ای درباره منع حمله به شهرها و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی درج شود تا جامعه جهانی در مقابل اقداماتی که مستقیماً شهروندان، خدمات شهری و آینده کودکان را تهدید می‌کند، موضع روشن و الزام‌آور داشته باشد.

مشاور امور بین‌الملل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان گفت: حضور ایران در WUF‑۱۳ صرفاً یک مشارکت تشریفاتی نیست؛ این حضور یک فرصت راهبردی برای بیان واقعیت‌ها، ارائه تجربیات، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش دیپلماسی شهری است. ما تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای شتاب‌بخشیدن به روند بازسازی، تقویت تاب‌آوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استفاده کنیم.