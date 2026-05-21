کمک ۱۰ میلیارد ریالی خادمیاران آران و بیدگل به جنگ رمضان

میثم استادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمک ۱۰ میلیارد ریالی خادمیاران و خیران رضوی این شهرستان از طریق ۱۲ کانون خدمت رضوی عمومی و تخصصی از ابتدای جنگ رمضان و دوران پساجنگ تا پایان اردیبهشت انجام شد.

وی اجرای پویش قرار مقاومت در راستای پشتیبانی مادی و معنوی از رزمندگان در جنگ رمضان و دوران پساجنگ در برپایی مواکب پذیرایی را تاکید ابراز کرد: این کمک‌ها از طریق کانون‌های عمومی ثامن الائمه، غریب الغربا، امام رئوف، سلطان طوس، شمس الشموس، امام رضا(ع)، عالم آل محمد(ص)، انیس النفوس و کانون‌های تخصصی زیارت، تبلیغ دینی، تعلیم و تربیت و بانوان و خانواده رضوی انجام شد.

معاون دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل تصریح کرد: بیشترین کمک‌ها از طریق کانون‌های خدمت رضوی شمس الشموس به مبلغ چهار میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال، امام رضا(ع) به مبلغ دو میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال، بانوان و خانواده به مبلغ ۸۶۹ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال، غریب الغربا به مبلغ ۵۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و کانون ثامن الائمه به مبلغ ۴۶۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال انجام شد.

وی با اشاره به حضور جمعی از خادمیاران کانون شمس‌ الشموس در شهرستان میناب برای تسلی خاطر و حمایت از مردم صبور و مقاوم این شهرستان، به‌ویژه خانواده‌های معزّز شهدای دانش‌آموز ادامه داد: کمک‌های این کانون به مردم میناب شامل اهدای شش تخته فرش ۱۲ و شش متری به ارزش دو میلیارد ریال برای تجهیز منازل خانواده‌های گرانقدر شهدا، اهدای هفت گالن ۲۰ لیتری گلاب و سه گالن عرق بیدمشک به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال برای پذیرایی از زائران قبور شهدای میناب بود.

استادیان گفت: دیدار و دلجویی از خانواده‌های معزّز شهید دانش‌آموز میناب احمد سلطانی، محمد شهدوستی‌پور و سهیل چملی‌پور و اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر، نمک تبرکی، کلوچه، عرقیات و دیگر اقلام فرهنگی از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

وی افزود: خادمیاران کانون شمس الشموس به کودکان بی‌سرپرست میناب، یک خانواده نیازمند در روستای مردمک میناب و چهار شب خدمت‌رسانی و پذیرایی با چای و شربت در موکب‌ها به زائران و مردم شریف میناب را نیز انجام دادند.

معاون دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل ادامه داد: کمک‌های کانون خدمت رضوی امام رضا(ع) آران و بیدگل در پشتیبانی از جنگ رمضان و دوران پسا جنگ نیز در قالب تهیه غذای نیروهای گشت امنیت، کمک مالی به جبهه مقاومت، برپایی ایستگاه پذیرایی افطاری ساده در مرکز حسینیه رضویه عباس آباد، میدان امام حسن(ع)، ۱۲ شب حضور در ورودی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی(ع)، پذیرایی افطاری از ۳۰۰ رزمنده، ۱۵ مرحله تهیه و توزیع پوستر، پرچم و بادکنک برای مواکب، برگزاری تجمعات و محافل قرآنی، برگزاری ۲۰ مورد محافل سوگواری و روشنگری و ایجاد سد نوری با پویش قرار مقاومت در قرائت سوره ها و ادعیه انجام شد.

وی اظهار کرد: کمک خادمیاران و یاوران با مشارکت خیّران در کانون‌های خدمت رضوی امام رئوف سفیدشهر به ارزش ۳۴۷ میلیون و ۱۸۰ هزار ریال، انیس النفوس ۲۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، سلطان طوس ۱۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، عالم آل محمد(ص) ۱۱ میلیون ریال و کانون‌های تخصصی تعلیم و تربیت ۱۶۰ میلیون ریال، تبلیغ دینی ۶۳ میلیون ریال و کانون زیارت ۲۰۲ میلیون و ۲۵۰ هزر ریال بود.

استادیان دیگر کمک‌های حمایتی کانون‌های خدمت رضوی از جنگ رمضان شامل اجرای آیین تجلیل از بسیجیان ایست و بازرسی، تهیه غذا برای رزمندگان اسلام، تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان، کمک به موکب خدمت رضوی برای پذیرایی از مردم در تجمعات شبانه میدان شهید سلیمانی، کمک به چایخانه، کمک به موکب فرهنگی کودک و نوجوان در حاشیه‌ی تجمعات، تهیه افطاری، آجیل و خشکبار و میوه برای رزمندگان جبهه مقاومت، واریز کمک های نقدی به حساب آستان قدس با عنوان قرار مقاومت، اهدای سکه پارسیان و طلا آلات به جبهه مقاومت و سربازان گمنام امام زمان بود.