۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

قرارگاه بلاغ مبین محور هم‌افزایی حوزه در میدان جنگ ترکیبی است

قم- مدیر قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، بر ضرورت حفظ انسجام، استمرار حضور مردم در صحنه و تقویت فرهنگ مقاومت تأکید کرد و گفت: این قرارگاه،محور هم‌افزایی حوزه در میدان جنگ ترکیبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی در نشست خبری قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین که ظهر پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به شرایط تقابل جبهه حق و باطل اظهار کرد: امروز ملت ایران در یک نبرد تمدنی قرار دارد و در چنین میدانی، راهبرد اصلی برای عقب راندن دشمن، حفظ روحیه مقاومت، حضور فعال مردم و تقویت استحکام درونی جامعه است.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، اراده و روحیه مردم را هدف قرار دهد، اما فرهنگ مقاومت که طی سال‌های طولانی با هویت و باورهای ملت ایران پیوند خورده، اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد.

رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین افزود: اختلاف دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی و اجتماعی در میان مردم وجود دارد، اما این تفاوت‌ها آسیبی به بنیان فرهنگی ملت وارد نمی‌کند، چراکه جامعه ایرانی از ظرفیت بالای مقاومت و استحکام درونی برخوردار است.

وی با تشریح روند شکل‌گیری قرارگاه بلاغ مبین بیان کرد: این قرارگاه به ابتکار مدیر حوزه‌های علمیه و با محوریت نهاد حوزه در جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد و از ابتدا با رویکردی عملیاتی مأموریت خود را آغاز کرد.

رفیعی ادامه داد: مأموریت اصلی این قرارگاه، هماهنگی، راهبری و ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های حوزوی در میدان عملیات فرهنگی و رسانه‌ای است و به همین منظور، مجموعه‌ای از نهادهای حوزوی در سطح ملی و بین‌المللی در قالب این ساختار با یکدیگر همکاری می‌کنند.

رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با اشاره به بخش‌های مختلف فعالیت این مجموعه اظهار کرد: حوزه‌هایی نظیر آموزش، رسانه، تولید محتوا، فضای مجازی، مشاوره، مطالعات راهبردی، رصد، نظارت و ارزیابی از جمله عرصه‌هایی است که قرارگاه در آن‌ها فعالیت می‌کند و همین هماهنگی موجب شکل‌گیری حضوری منسجم و اثرگذار در میدان شده است.

وی از اعزام و به‌کارگیری ۴۰ هزار مبلغ در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: ستاد عملیات ماه مبارک رمضان با همکاری شورای هماهنگی نهادهای حوزوی و قرارگاه بلاغ مبین تشکیل شد و در قالب آن، ده‌ها هزار مبلغ در مناطق مختلف سازماندهی شدند.

رفیعی تصریح کرد: برای این مبلغان، پیش از آغاز مأموریت‌ها و همچنین در حین اجرای برنامه‌ها، آموزش‌های تخصصی و محتوای متناسب با شرایط روز ارائه شد تا فعالیت‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همکاری این قرارگاه با وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تعامل حوزه و آموزش و پرورش در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای جدید شده و امروز سطح هماهنگی و همکاری میان دو مجموعه، ظرفیت قابل توجهی برای کنشگری فرهنگی و تربیتی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: فعالیت قرارگاه صرفاً محدود به سطح ملی نیست و در تمامی استان‌ها، فرماندهان و مسئولانی برای هدایت امور تعیین شده‌اند تا مأموریت‌ها متناسب با شرایط هر منطقه دنبال شود.

رفیعی خاطرنشان کرد: برای مبلغان، کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین مجموعه‌های استانی، دستورالعمل‌های مشخص و متناسب با شرایط جنگ ترکیبی تدوین و ابلاغ شده تا فعالیت‌ها با انسجام و هماهنگی بیشتری پیش برود.

رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای این مجموعه گفت: یکی از مأموریت‌های مهم قرارگاه، تبیین و تشریح بیانات رهبر معظم انقلاب و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این رهنمودها در میدان است.

وی افزود: محتوای تولیدی مرتبط با این موضوعات به صورت مستمر تهیه و پس از جمع‌بندی، به سراسر کشور ابلاغ می‌شود تا در اختیار شبکه‌های وابسته به نهادهای حوزوی قرار گیرد.

رفیعی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه آینده‌پژوهی و رصد مسائل پساجنگ خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه مأموریت دارد تا بحران‌ها، شبهات و مسائل مرتبط با شرایط پساجنگ را شناسایی و برای مواجهه با آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، کتاب‌ها، جزوات و تولیدات محتوایی متناسب با نیازهای روز و شرایط جنگ برای مبلغان تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت کمیته رسانه قرارگاه گفت: این کمیته به‌صورت روزانه خبرخوان جنگ را تهیه و در اختیار خبرگزاری حوزه قرار می‌دهد و علاوه بر آن، مجله موکب نیز از نخستین روزهای جنگ به صورت مستمر منتشر شده و در اختیار مبلغان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این تولیدات رسانه‌ای با هدف کمک به تبیین مسائل روز، تحلیل تحولات و استفاده در سخنرانی‌ها و نشست‌های تبلیغی تهیه می‌شود.

رفیعی با اشاره به حضور میدانی طلاب در شرایط جنگ اظهار کرد: حدود ۳۰۰ مدرسه علمیه در قالب موکب‌های فعال و کنشگر وارد میدان شدند و شیوه فعالیت مدارس و حتی روند برگزاری کلاس‌های درس نیز متناسب با شرایط جدید تغییر کرد.

وی افزود: حضور طلاب در اجتماعات مردمی و میدان‌های اجتماعی در این دوره پررنگ‌تر شد و ظرفیت‌های تبلیغی حوزه در عرصه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین تصریح کرد: علاوه بر ۴۰ هزار مبلغ فعال در عملیات‌های تبلیغی، حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار مبلغ ثابت نیز در طرح‌های مختلف فرهنگی و تبلیغی مشارکت داشتند.

وی گفت: برای مبلغان طرح «امین» نیز با توجه به تعطیلی مدارس و شرایط جنگی، دستورالعمل‌های ویژه تدوین و ابلاغ شد تا فعالیت‌ها با شرایط موجود هماهنگ شود.

رفیعی در پایان با تأکید بر استمرار فعالیت‌های قرارگاه بلاغ مبین خاطرنشان کرد: جلسات وبیناری هفتگی با مسئولان استانی قرارگاه به‌صورت منظم برگزار می‌شود و در این نشست‌ها، آخرین تحولات بررسی و مأموریت‌ها و تقسیم کارهای جدید ابلاغ می‌شود تا فعالیت‌ها با قدرت و انسجام ادامه پیدا کند.

مهدی بخشی سورکی

