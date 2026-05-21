به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی در نشست خبری قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین که ظهر پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به شرایط تقابل جبهه حق و باطل اظهار کرد: امروز ملت ایران در یک نبرد تمدنی قرار دارد و در چنین میدانی، راهبرد اصلی برای عقب راندن دشمن، حفظ روحیه مقاومت، حضور فعال مردم و تقویت استحکام درونی جامعه است.
وی گفت: دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از جنگ ترکیبی، اراده و روحیه مردم را هدف قرار دهد، اما فرهنگ مقاومت که طی سالهای طولانی با هویت و باورهای ملت ایران پیوند خورده، اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد.
رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین افزود: اختلاف دیدگاهها و سلایق سیاسی و اجتماعی در میان مردم وجود دارد، اما این تفاوتها آسیبی به بنیان فرهنگی ملت وارد نمیکند، چراکه جامعه ایرانی از ظرفیت بالای مقاومت و استحکام درونی برخوردار است.
وی با تشریح روند شکلگیری قرارگاه بلاغ مبین بیان کرد: این قرارگاه به ابتکار مدیر حوزههای علمیه و با محوریت نهاد حوزه در جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد و از ابتدا با رویکردی عملیاتی مأموریت خود را آغاز کرد.
رفیعی ادامه داد: مأموریت اصلی این قرارگاه، هماهنگی، راهبری و ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای حوزوی در میدان عملیات فرهنگی و رسانهای است و به همین منظور، مجموعهای از نهادهای حوزوی در سطح ملی و بینالمللی در قالب این ساختار با یکدیگر همکاری میکنند.
رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با اشاره به بخشهای مختلف فعالیت این مجموعه اظهار کرد: حوزههایی نظیر آموزش، رسانه، تولید محتوا، فضای مجازی، مشاوره، مطالعات راهبردی، رصد، نظارت و ارزیابی از جمله عرصههایی است که قرارگاه در آنها فعالیت میکند و همین هماهنگی موجب شکلگیری حضوری منسجم و اثرگذار در میدان شده است.
وی از اعزام و بهکارگیری ۴۰ هزار مبلغ در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: ستاد عملیات ماه مبارک رمضان با همکاری شورای هماهنگی نهادهای حوزوی و قرارگاه بلاغ مبین تشکیل شد و در قالب آن، دهها هزار مبلغ در مناطق مختلف سازماندهی شدند.
رفیعی تصریح کرد: برای این مبلغان، پیش از آغاز مأموریتها و همچنین در حین اجرای برنامهها، آموزشهای تخصصی و محتوای متناسب با شرایط روز ارائه شد تا فعالیتها با انسجام بیشتری دنبال شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همکاری این قرارگاه با وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تعامل حوزه و آموزش و پرورش در سالهای اخیر وارد مرحلهای جدید شده و امروز سطح هماهنگی و همکاری میان دو مجموعه، ظرفیت قابل توجهی برای کنشگری فرهنگی و تربیتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: فعالیت قرارگاه صرفاً محدود به سطح ملی نیست و در تمامی استانها، فرماندهان و مسئولانی برای هدایت امور تعیین شدهاند تا مأموریتها متناسب با شرایط هر منطقه دنبال شود.
رفیعی خاطرنشان کرد: برای مبلغان، کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه و همچنین مجموعههای استانی، دستورالعملهای مشخص و متناسب با شرایط جنگ ترکیبی تدوین و ابلاغ شده تا فعالیتها با انسجام و هماهنگی بیشتری پیش برود.
رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با اشاره به فعالیتهای رسانهای این مجموعه گفت: یکی از مأموریتهای مهم قرارگاه، تبیین و تشریح بیانات رهبر معظم انقلاب و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این رهنمودها در میدان است.
وی افزود: محتوای تولیدی مرتبط با این موضوعات به صورت مستمر تهیه و پس از جمعبندی، به سراسر کشور ابلاغ میشود تا در اختیار شبکههای وابسته به نهادهای حوزوی قرار گیرد.
رفیعی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه آیندهپژوهی و رصد مسائل پساجنگ خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه مأموریت دارد تا بحرانها، شبهات و مسائل مرتبط با شرایط پساجنگ را شناسایی و برای مواجهه با آنها برنامهریزی کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، کتابها، جزوات و تولیدات محتوایی متناسب با نیازهای روز و شرایط جنگ برای مبلغان تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت کمیته رسانه قرارگاه گفت: این کمیته بهصورت روزانه خبرخوان جنگ را تهیه و در اختیار خبرگزاری حوزه قرار میدهد و علاوه بر آن، مجله موکب نیز از نخستین روزهای جنگ به صورت مستمر منتشر شده و در اختیار مبلغان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: این تولیدات رسانهای با هدف کمک به تبیین مسائل روز، تحلیل تحولات و استفاده در سخنرانیها و نشستهای تبلیغی تهیه میشود.
رفیعی با اشاره به حضور میدانی طلاب در شرایط جنگ اظهار کرد: حدود ۳۰۰ مدرسه علمیه در قالب موکبهای فعال و کنشگر وارد میدان شدند و شیوه فعالیت مدارس و حتی روند برگزاری کلاسهای درس نیز متناسب با شرایط جدید تغییر کرد.
وی افزود: حضور طلاب در اجتماعات مردمی و میدانهای اجتماعی در این دوره پررنگتر شد و ظرفیتهای تبلیغی حوزه در عرصههای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین تصریح کرد: علاوه بر ۴۰ هزار مبلغ فعال در عملیاتهای تبلیغی، حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار مبلغ ثابت نیز در طرحهای مختلف فرهنگی و تبلیغی مشارکت داشتند.
وی گفت: برای مبلغان طرح «امین» نیز با توجه به تعطیلی مدارس و شرایط جنگی، دستورالعملهای ویژه تدوین و ابلاغ شد تا فعالیتها با شرایط موجود هماهنگ شود.
رفیعی در پایان با تأکید بر استمرار فعالیتهای قرارگاه بلاغ مبین خاطرنشان کرد: جلسات وبیناری هفتگی با مسئولان استانی قرارگاه بهصورت منظم برگزار میشود و در این نشستها، آخرین تحولات بررسی و مأموریتها و تقسیم کارهای جدید ابلاغ میشود تا فعالیتها با قدرت و انسجام ادامه پیدا کند.
قم- مدیر قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، بر ضرورت حفظ انسجام، استمرار حضور مردم در صحنه و تقویت فرهنگ مقاومت تأکید کرد و گفت: این قرارگاه،محور همافزایی حوزه در میدان جنگ ترکیبی است.
