رکورد ۱۰ ساله اهدای خون شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، با تبریک هفته سلامت، اهدای خون را عزیزترین نوع بخشش دانست و گفت: اهدای خون در واقع تقدیم مایه حیات به انسانی است که در شرایط مرگ و زندگی قرار دارد و این اقدام فرصتی ارزشمند برای بازگرداندن امید به چرخه زندگی یک بیمار به شمار میرود.
وی با اشاره به همراهی همیشگی مردم در این اقدام انساندوستانه افزود: با وجود تمامی سختیها، اهداکنندگان خون در سراسر کشور همواره در کنار سازمان انتقال خون بودهاند. همچنین همکاران ما در این سازمان نیز فراتر از چارچوبهای سازمانی و ساعات اداری، با تلاشی جهادی در مسیر تأمین نیازهای حیاتی کشور فعالیت میکنند.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در ادامه به دستاوردهای اخیر این سازمان اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر با تلاش شبانهروزی، رکوردهای ۱۰ ساله اهدای خون شکسته شد و در نتیجه آن، نیاز بیماران تالاسمی، هموفیلی، بیماران سرطانی و مصدومان حوادث به طور کامل تأمین شده است.
یکتاپرست همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر خونی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خونی در تمامی استانها در وضعیت مطلوب قرار دارد؛ حتی در استانهایی که به عنوان مناطق دارای نیاز استراتژیک شناخته میشوند، از جمله سیستان و بلوچستان و مازندران.
وی افزود: شبکه ملی خونرسانی کشور با هدف تأمین خون در هر نقطه از ایران طراحی شده است و سیستم مدیریت ذخایر به گونهای عمل میکند که در صورت بروز کمبود مقطعی در یک استان، استانهای معین بلافاصله نیاز آن منطقه را تأمین میکنند.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در پایان ضمن قدردانی از مشارکت مردم در اهدای خون، از شهروندان دعوت کرد با اختصاص زمان کوتاهی از برنامههای روزمره خود، همچنان یاریرسان سازمان انتقال خون برای حفظ این دستاورد ارزشمند و نجات جان بیماران باشند.
