به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی با اشاره به اجرای طرح «حمایت ماندگار» اظهار داشت: اعضا و داوطلبان هلالاحمر یزد در اردیبهشتماه سال جاری، با مشارکت در این پویش انساندوستانه، ۸۲ هزار و ۸۰۰ سیسی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد با بیان اینکه این اقدام نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی دارد، افزود: داوطلبان هلالاحمر همواره با روحیه ایثارگری، علاوه بر مأموریتهای امدادی، در حوزههای سلامتمحور نیز پیشگام هستند.
عشقی طرح «حمایت ماندگار» را فرصتی برای ترویج فرهنگ اهدای خون دانست و عنوان کرد: استقبال گسترده داوطلبان استان از این طرح، نشاندهنده تعهد آنان به مسئولیتهای اجتماعی و همبستگی برای نجات جان همنوعان است.
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولانه اعضای این جمعیت تصریح کرد: این مشارکت ارزشمند، نمادی از روحیه نوعدوستی مردم یزد است که داوطلبان هلالاحمر در هر شرایطی برای یاریرسانی به جامعه به نمایش میگذارند.
