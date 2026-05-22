۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

پویش «حمایت ماندگار»؛ داوطلبان هلال‌احمر یزد خون اهدا کردند

یزد - مدیرعامل هلال‌احمر استان یزد از اهدای بیش از ۸۲ هزار سی‌سی خون توسط داوطلبان این جمعیت در قالب طرح «حمایت ماندگار» طی اردیبهشت‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی با اشاره به اجرای طرح «حمایت ماندگار» اظهار داشت: اعضا و داوطلبان هلال‌احمر یزد در اردیبهشت‌ماه سال جاری، با مشارکت در این پویش انسان‌دوستانه، ۸۲ هزار و ۸۰۰ سی‌سی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد با بیان اینکه این اقدام نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی دارد، افزود: داوطلبان هلال‌احمر همواره با روحیه ایثارگری، علاوه بر مأموریت‌های امدادی، در حوزه‌های سلامت‌محور نیز پیشگام هستند.

عشقی طرح «حمایت ماندگار» را فرصتی برای ترویج فرهنگ اهدای خون دانست و عنوان کرد: استقبال گسترده داوطلبان استان از این طرح، نشان‌دهنده تعهد آنان به مسئولیت‌های اجتماعی و همبستگی برای نجات جان همنوعان است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولانه اعضای این جمعیت تصریح کرد: این مشارکت ارزشمند، نمادی از روحیه نوع‌دوستی مردم یزد است که داوطلبان هلال‌احمر در هر شرایطی برای یاری‌رسانی به جامعه به نمایش می‌گذارند.

