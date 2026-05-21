به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاباصفهانی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از یکی از مجموعههای صنعتی استان اصفهان با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی اظهار کرد: بخشی از این ناترازیها به ناکارآمدیها، بیتوجهیها، مشهورات غلط و برخی سیاستهای اشتباه گذشته بازمیگردد و بخشی دیگر نیز تحت تأثیر شرایط جنگ اقتصادی شکل گرفته که موجب تعمیق این ناترازیها شده است.
وی افزود: برای مدیریت این وضعیت نیازمند رویکردی متفاوت هستیم و در این زمینه دو راهبرد اصلی پیشرو قرار دارد.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: راهبرد نخست افزایش ظرفیت تولید انرژی در کشور است که با دو چالش مهم شامل نیاز به منابع مالی گسترده و زمانبر بودن اجرای پروژهها روبهرو است؛ در حالی که این منابع باید در بخشهای تولیدی و اقتصادی برای تقویت رشد و توسعه صادرات نیز به کار گرفته شود.
سقاباصفهانی تصریح کرد: بر همین اساس تمرکز اصلی دولت بر راهبرد دوم یعنی کاهش مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی قرار گرفته است، زیرا این مسیر در کوتاهمدت، سریعتر و با هزینه کمتر قابل اجرا است.
وی با اشاره به برخی نگاههای سنتی در این حوزه گفت: حل مسئله ناترازی انرژی تنها با تعویض تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مانند موتور، کولر یا بخاری محقق نمیشود، بلکه موضوع اصلی تغییر سبک زندگی و اصلاح رفتار مصرفکنندگان است.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که دو خانواده از تجهیزات مشابه استفاده میکنند، نوع رفتار و الگوی مصرف میتواند موجب تفاوت قابل توجه در میزان مصرف انرژی شود؛ بنابراین لازم است نگاه جامعه به موضوع مصرف انرژی تغییر کند.
سقاباصفهانی با بیان اینکه برای اصلاح رفتار مصرف دو مسیر وجود دارد، افزود: یک راه افزایش قیمت انرژی است و راه دیگر ایجاد منفعت و سود برای مصرفکنندهای است که مصرف خود را کاهش میدهد که سیاست دولت انتخاب مسیر دوم است.
وی تأکید کرد: در این رویکرد با ایجاد انگیزههای مادی برای مصرفکنندگان، افراد میتوانند از کاهش مصرف خود سود ببرند و در همین راستا در زنجیره بهینهسازی، ایجاد ارزش افزوده و گواهیهای صرفهجویی در دستور کار قرار دارد تا منابع مالی لازم برای این فرآیند نیز تأمین شود.
معاون رئیسجمهور گفت: با اعطای قدرت انتخاب و ایجاد انگیزه برای مردم، اجرای این سیاستها کاملاً امکانپذیر است و بهزودی در جلسهای در استان اصفهان، طرحهای مختلف بهینهسازی مصرف انرژی بهصورت پایلوت در این استان اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این چارچوب اختیارات لازم برای اجرای این طرحها به استان اصفهان تفویض میشود تا زمینه اجرای الگوهای نوین مدیریت مصرف انرژی فراهم شود.
