توقیف ۴ کامیون حمل سوخت حاوی ۸۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و رصد خودروهای حامل سوخت، روز گذشته حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به ۴ دستگاه کامیون تانکر مشکوک شده و دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

مأموران پس از توقف خودروها جهت بررسی، در بازرسی از آن‌ها مقدار ۸۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند.

در این رابطه، رانندگان خودروها دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و سوخت‌های کشف‌شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد .