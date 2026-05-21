۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

توقیف ۴ کامیون حمل سوخت حاوی ۸۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

بندرعباس- مأموران انتظامی موفق به شناسایی و توقیف ۴ دستگاه کامیون تانکر حامل ۸۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و رصد خودروهای حامل سوخت، روز گذشته حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به ۴ دستگاه کامیون تانکر مشکوک شده و دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

مأموران پس از توقف خودروها جهت بررسی، در بازرسی از آن‌ها مقدار ۸۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند.

در این رابطه، رانندگان خودروها دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و سوخت‌های کشف‌شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد .

