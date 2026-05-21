به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی بعدازظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با موضوع مدیریت مصرف سوخت و بهینهسازی انرژی اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی در حوزه اقتصاد و انرژی، تصمیمگیریهای متمرکز و بدون مشارکت مردم است و لازم است در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی، نقش شهروندان در تصمیمها و اقدامات اقتصادی پررنگتر شود.
وی افزود: تاکنون نقش ملموسی برای مشارکت مستقیم مردم در برخی حوزههای اقتصادی تعریف نشده بود، در حالی که موضوع مدیریت مصرف سوخت از جمله حوزههایی است که میتواند با مشارکت مستقیم شهروندان به نتایج مؤثری برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به ناترازی بنزین در کشور ادامه داد: لازم است از هماکنون برای مدیریت شرایط احتمالی کمبود سوخت برنامهریزی شود، زیرا هرگونه اختلال در تأمین سوخت میتواند کل بازار و فعالیتهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
خسروی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای مدیریت مصرف سوخت در سطح ملی مطرح است، گفت: اقداماتی مانند واردات بنزین، توسعه حملونقل عمومی و اجرای دورکاری برای برخی مشاغل از جمله گزینههایی است که در سطح دولت مورد بررسی قرار دارد.
وی با اشاره به تجربیات جهانی در این حوزه افزود: در برخی کشورها راهکارهایی مانند اختصاص خطوط ویژه برای خودروهای چندسرنشین اجرا شده است و در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز افزایش هزینه سوخت موجب کاهش چشمگیر سفرهای تکسرنشین شده است، در حالی که در کشور ما همچنان بخش زیادی از سفرهای شهری به صورت تکسرنشین انجام میشود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان در ادامه از اجرای طرح «همپیمایی هوشمند» در استان خبر داد و گفت: مطالعات انجامشده نشان میدهد ضریب سرنشین خودروها در استان اصفهان حدود ۱.۴۶ نفر است و اگر این عدد با همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری به دو نفر افزایش یابد، روزانه حدود ۷۵۰ هزار خودرو از چرخه تردد در معابر شهری و جادههای استان کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به آثار اقتصادی این اقدام بیان کرد: کاهش تردد خودروها علاوه بر کاهش ترافیک، میتواند مصرف سوخت را نیز به طور قابل توجهی کم کند و بخشی از منابع مالی ناشی از صرفهجویی در مصرف بنزین نیز به شهروندان بازگردانده شود.
خسروی همچنین از فراهم شدن زیرساختهای فناورانه برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: در این زمینه از ظرفیت استارتآپهای بومی استفاده شده و نرمافزارهایی برای مدیریت همسفری و افزایش ضریب سرنشین خودروها طراحی شده است.
وی اضافه کرد: این سامانهها به ویژه در سفرهای کاری و مسیرهای پرتردد میتوانند به کاربران کمک کنند افرادی را که مسیر مشترک دارند شناسایی کرده و با استفاده از یک خودرو سفر خود را انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، استفاده از فناوریهای هوشمند برای مدیریت ناوگان حملونقل سازمانها نیز در دستور کار قرار دارد تا از طریق افزایش ضریب اشغال خودروها و وسایل نقلیه، مصرف سوخت و هزینههای حملونقل کاهش یابد.
خسروی تأکید کرد: اجرای طرحهایی مانند همپیمایی هوشمند میتواند علاوه بر کاهش مصرف انرژی، در بهبود وضعیت ترافیک شهری، کاهش هزینههای شهروندان و مدیریت بهتر منابع انرژی نیز نقش مؤثری ایفا کند.
