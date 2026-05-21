شهرداری به دنبال راهکارهای جامع برای مدیریت ترافیک شهر باشد 

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی چگینی با بیان اینکه اجرای پروژه چپ گرد قدس به تنهایی چاره ساز حل مشکل ترافیک نخواهد بود افزود: اجرای قطعه پازل بعدی، یعنی اتصال بلوار معلم و شهید چگینی به کمربندی آیت الله باریک بین و سپس اجرای پروژه چپ گرد میدان قدس می تواند در کاهش ترافیک این محور راهگشا باشد .

وی با اشاره به ترافیک سنگین عصرگاهی در مسیر چهارراه نسیم شمال به سمت جاده رشت که تا کارخانه شیشه ادامه دارد، این وضعیت را مایه کلافگی شهروندان و رانندگان دانست و بر ضرورت یافتن راهکاری برای این معضل، به‌ویژه با در نظر گرفتن شرایط اضطراری مانند انتقال بیماران و آمبولانس‌، تأکید کرد.

این عضو شورا بر لزوم اجرایی شدن پروژه اتصال پل امام علی به اتوبان و ایجاد پل روگذر دوطرفه در این محور تأکید کرد.

چگینی برای مدیریت ترافیک در این محور، پیشنهاد طراحی احداث راست‌گرد قبل از چهارراه و همچنین چپ‌گرد برای خودروهای ورودی به بلوار باهنر را ارائه داد.

این عضو شورا همچنین به مشکل ترافیک سنگین در تقاطع‌های بلوار شهید سلیمانی با بلوار معلم و خیابان دانشگاه اشاره کرد و پیشنهاد احداث پل یک‌طرفه (جنوب به شمال) در این محور را برای کاهش بار ترافیکی مؤثر دانست.

به گفته وی ، احداث پل دو طرفه به این دلیل پیشنهاد نمی شود که ترافیک را به محورهای هشت بهشت و تقاطع صدا و سیما متتقل می کند اما پل رو گذر یک‌طرفه جنوب به شمال اینگونه نخواهد بود.

چگینی بر لزوم ایجاد دوربرگردان در مسیر شمال به جنوب، قبل از میدان قدس و زیر پل، مشابه پل‌های نه دی (سرداران)و هفت دی تأکید کرد تا رانندگانی که قصد ورود به میدان را ندارند، بتوانند بدون ایجاد مزاحمت و بار ترافیکی بیشتر، مسیر خود را ادامه دهند.

وی تاکید کرد:این اقدامات با هدف مدیریت و کاهش بار ترافیکی در نقاط مختلف شهر قزوین و همچنین افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان در دستور کار قرار گیرد.