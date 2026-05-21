رونمایی از ۲ اثر جدید در کنسرت ارکستر صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «موج یادها» همراه با مراسم یادبود شهدای ناوشکن دنا در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد. در این مراسم ارکستر سمفونیک و گروه کر صدا و سیما ۲ قطعه جدید خود را رونمایی و آنها را اجرا کرد.

اجرای پنج قطعه ملی میهنی و رونمایی از ۲ قطعه «موج» و «سرود فتح» به خوانندگی جاوید عسگری و سید محسن حسینی از جمله بخش‌های مختلف کنسرت ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما به رهبری ارکستر حسین شریفی و رهبری گروه کر سرژیک میرزاییان بود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن صفایی‌فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما، مهیار مهرآذر مدیر ارکستر سمفونیک و گروه کر صدا و سیما و جمعی از مسئولین لشکری و کشوری از جمله افرادی بودند که در حضورشان یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی گرامی داشته شد.