۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

رونمایی از ۲ اثر جدید در کنسرت ارکستر صدا و سیما

در تازه‌ترین کنسرتی که توسط ارکستر سمفونیک صدا و سیما به مناسب ویژه‌برنامه «موج یادها» پیش روی مخاطبان قرار گرفت از ۲ اثر جدید این مجموعه نیز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «موج یادها» همراه با مراسم یادبود شهدای ناوشکن دنا در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد. در این مراسم ارکستر سمفونیک و گروه کر صدا و سیما ۲ قطعه جدید خود را رونمایی و آنها را اجرا کرد.

اجرای پنج قطعه ملی میهنی و رونمایی از ۲ قطعه «موج» و «سرود فتح» به خوانندگی جاوید عسگری و سید محسن حسینی از جمله بخش‌های مختلف کنسرت ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما به رهبری ارکستر حسین شریفی و رهبری گروه کر سرژیک میرزاییان بود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن صفایی‌فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما، مهیار مهرآذر مدیر ارکستر سمفونیک و گروه کر صدا و سیما و جمعی از مسئولین لشکری و کشوری از جمله افرادی بودند که در حضورشان یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی گرامی داشته شد.

علیرضا سعیدی

