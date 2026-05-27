منتظر چند کنسرت در این روزها باشید؛ از «بمرانی» تا سعید خوانساری

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان و گروه های فعال عرصه موسیقی طی روزهای پیش رو پس از توقف طولانی در برگزاری کنسرت های موسیقی که طی روزهای جنگ تحمیلی رمضان به کمترین تعداد ممکن رسید، آغازگر فصل جدید اجراهای زنده در تعدادی از سالن ها و مجموعه های موسیقی تهران و شهرهای دیگر کشور خواهند بود.

گروه «بمرانی» از مجموعه های معروف حوزه موسیقی تلفیقی، کیان پورتراب خواننده و نوازنده شناخته شده موسیقی تلفیقی، سعید خوانساری خواننده پیشکسوت موسیقی کلاسیک ایرانی و امید حسینی خواننده جوان موسیقی پاپ به همراه یک نوازنده پیشکسوت پیانو و خواننده دیگر موسیقی پاپ طی روزهای پیش رو کنسرت های خود را در تهران و یک شهر دیگر پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی سامانه های فروش بلیت این گروه ها، تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت به ترتیب زیر اعلام شده است.

*جمعه ۸ خرداد

- کنسرت گروه بمرانی؛ ساعت ۲۲، مجموعه اریکه ایرانیان تهران

- کنسرت مجید خراط ها؛ ساعت های ۱۹ و ۲۱:۳۰، فرهنگسرای ارشاد شهرکرد

* شنبه ۹ خرداد

- کنسرت کیان پورتراب؛ ساعت های ۱۹ و ۲۲، (مکان برگزاری هنوز مشخص نیست )

* یکشنبه ۱۰ خرداد

- کنسرت کیان پورتراب؛ ساعت های ۱۹ و ۲۲ (مکان برگزاری هنوز مشخص نیست)

* دوشنبه ۱۱ خرداد

- کنسرت کیان پورتراب؛ ساعت های ۱۹ و ۲۲ (مکان برگزاری هنوز مشخص نیست)

* چهارشنبه ۲۰ خرداد

کنسرت امید حسینی؛ ساعت های ۱۹ و ۲۲، مجموعه اریکه ایرانیان تهران

* پنجشنبه ۲۱ خرداد

کنسرت سعید خوانساری؛ ساعت ۱۹، مجموعه اریکه ایرانیان تهران

* جمعه ۲۲ خرداد

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی؛ ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت تهران