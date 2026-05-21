به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر پنجشنبه در حاشیه امضای قرارداد آزادسازی پلاک منطقه آزاد انزلی برای استانهای همجوار اظهار کرد: سیاست کلی کشور حرکت به سمت استفاده از خودروهای کممصرف و هیبریدی است و بر همین اساس، توسعه امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استانهای همجوار در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به توافقات صورتگرفته میان دستگاههای اجرایی و انتظامی افزود: پیش از این تفاهمنامهای میان پلیس گیلان، پلیس مازندران و استانداریهای دو استان منعقد شده بود تا خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی بتوانند در استان مازندران نیز تردد کنند.
استاندار گیلان ادامه داد: در نشست امروز که با حضور نمایندگان هشت استان کشور و با محوریت رفع موانع تجارت در دریای خزر برگزار شد، یکی از مهمترین توافقات، گسترش محدوده تردد این خودروها به استانهای گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین بود.
حقشناس با بیان اینکه بخشی از مشکلات اجرایی تفاهمنامه قبلی نیز در توافق جدید برطرف شده است، تصریح کرد: در ماههای گذشته اصل موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد به مازندران حل شده بود اما برخی موانع اجرایی از جمله مسائل مرتبط با بیمه وجود داشت که اکنون اصلاح شده است.
وی افزود: به طور معمول خودروهایی که در منطقه آزاد انزلی پلاک میشوند، دارای پوشش بیمهای برای تردد در سطح استان گیلان هستند و در صورت ورود به سایر استانها، محدودیتهایی در پوشش بیمهای وجود داشت که در تفاهمنامه جدید مقرر شد بیمه این خودروها، پوشش لازم برای استانهای مقصد را نیز شامل شود.
استاندار گیلان با تأکید بر آثار مثبت اجرای این طرح گفت: این اقدام میتواند علاوه بر کاهش مصرف بنزین، زمینه ارتقای ایمنی تردد جادهای را نیز فراهم کند و شهروندان گیلان و استانهای همجوار بتوانند از ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی بهره بیشتری ببرند.
حقشناس همچنین از ایجاد دفاتر خدماتی جدید برای تسهیل امور مربوط به ثبت و انتقال خودروهای پلاک منطقه آزاد خبر داد و اضافه کرد: با ابتکار مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، دیگر نیازی نیست شهروندان برای انجام امور اداری مرتبط با خودروها صرفاً به بندرانزلی مراجعه کنند.
وی افزود: در همین راستا دفاتر خدماتی منطقه آزاد در مبادی ورودی و خروجی استان از جمله شرق گیلان، رودبار در مسیر تهران و قزوین و همچنین آستارا در مسیر اردبیل راهاندازی خواهد شد تا فرآیند ثبت، انتقال و ارائه خدمات به مالکان خودروها با سهولت بیشتری انجام گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به اهمیت منطقه آزاد انزلی در توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری شمال کشور خاطرنشان کرد: تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد میتواند نقش مؤثری در افزایش ارتباطات اقتصادی، گردشگری و تجاری میان گیلان و استانهای همجوار ایفا کند و زمینه استفاده گستردهتر مردم از ظرفیتهای این منطقه را فراهم سازد.
