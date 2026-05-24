اتصال قزوین به کریدور شمال-جنوب و احیای جاده ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری ظهر یکشبه در تشریح ابعاد تفاهمنامه با استان گیلان و منطقه آزاد انزلی، گفت: نگاه ما به این تفاهمنامه فراتر از موضوع ورود خودرو است؛ ما به دنبال احیای جاده ابریشم و اتصال قزوین به کریدور «شمال-جنوب» هستیم.
وی افزود: قزوین پیش از این در کریدور «شرق-غرب» جایگاه ممتازی داشت، اما با این اقدام، ظرفیتهای صنعتی استان به دریای خزر و از آنجا به کشورهای حوزه اوراسیا متصل خواهد شد تا علاوه بر تأمین مواد اولیه، بازارهای صادراتی جدیدی برای کالاهای تولیدی استان فراهم آید.
استاندار قزوین با تأکید بر اینکه در این مدل، خودرو صرفاً آخرین گزینه است و تمرکز اصلی بر توسعه صادرات، ایجاد ارزشافزوده و بهرهگیری از ظرفیت گمرکات میباشد، خاطرنشان کرد: از فعالان بخش خصوصی دعوت میکنیم از این ظرفیت کمنظیر برای توسعه تجارت بهرهبرداری کنند.
وی یادآور شد: هدف ما تبدیل قزوین به نقطه تلاقی هوشمندانه در تجارت بینالملل است تا دستاوردهای این توافقات مستقیماً به سفره مردم و رونق واحدهای تولیدی ختم شود.
