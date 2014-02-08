به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به درخواست مردم گیلان و پیرو هماهنگی انجام گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی استان به منظور تسریع، تسهیل و یکسان سازی در نحوه عرضه خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی و ارائه خدمات بهینه به خریداران خودروها، امکان عرضه و خرید خودرو در تمامی شهرستان های محدوده تردد خودرو از سوی شرکت های وارد کننده خودرو صادر شد.
وی اظهارداشت: عدم ضرورت مراجعه خریداران به محدوده پلاک گذاری، افزایش ساعات بازدید خودروها، اختصاص فضا و مکان مناسب نمایشگاهی، حذف واسطه گری و دلالی، امکان ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات از جمله مزایای اجرای این طرح است.
مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: هم اکنون 12 شرکت با دریافت مجوزات لازم از سوی این سازمان اقدام به واردات خودرو می کنند و در حال حاضر 20 نمایشگاه عرضه خودرو از سوی شرکت های وارده کننده خودرو با پلاک منطقه در شهرهای رشت و انزلی با فرآهم کردن شرایط مناسب در این زمینه شروع به فعالیت کردند.
وی تصریح کرد: تمامی شرکت های مجاز وارد کننده خودرو موظف شده اند فضای نمایشگاهی مناسب با رعایت ضوابط و استاندارهای لازم در سطح شهرستان های محدوده تردد خودرو را به این سازمان تعرفه تا پس از بازدید و موافقت سازمان نسبت به مجوز فروش خودروها در نمایشگاه های مزبور اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان های بندر انزلی، رشت، رضوانشهر، صومعه سرا، لاهیجان، آستانه اشرفیه، لنگرود، فومن و سیاهکل در محدوده تردد 50 کیلومتر خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی قرار دارند و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پرتال سازمان به آدرس اینترنتی www.anzalifz.ir مراجعه کنند.
مسرور:
صدور مجوز عرضه خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه های محدوده مجاز تردد
انزلی - خبرگزاری مهر: مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: مجوز عرضه خودروهای خارجی با پلاک این منطقه در سطح نمایشگاه های محدوده مجاز تردد خودرو سازمان صادر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به درخواست مردم گیلان و پیرو هماهنگی انجام گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی استان به منظور تسریع، تسهیل و یکسان سازی در نحوه عرضه خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی و ارائه خدمات بهینه به خریداران خودروها، امکان عرضه و خرید خودرو در تمامی شهرستان های محدوده تردد خودرو از سوی شرکت های وارد کننده خودرو صادر شد.
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