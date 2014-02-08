صدور مجوز عرضه خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه های محدوده مجاز تردد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به درخواست مردم گیلان و پیرو هماهنگی انجام گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی استان به منظور تسریع، تسهیل و یکسان سازی در نحوه عرضه خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی و ارائه خدمات بهینه به خریداران خودروها، امکان عرضه و خرید خودرو در تمامی شهرستان های محدوده تردد خودرو از سوی شرکت های وارد کننده خودرو صادر شد.



وی اظهارداشت: عدم ضرورت مراجعه خریداران به محدوده پلاک گذاری، افزایش ساعات بازدید خودروها، اختصاص فضا و مکان مناسب نمایشگاهی، حذف واسطه گری و دلالی، امکان ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات از جمله مزایای اجرای این طرح است.



مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: هم اکنون 12 شرکت با دریافت مجوزات لازم از سوی این سازمان اقدام به واردات خودرو می کنند و در حال حاضر 20 نمایشگاه عرضه خودرو از سوی شرکت های وارده کننده خودرو با پلاک منطقه در شهرهای رشت و انزلی با فرآهم کردن شرایط مناسب در این زمینه شروع به فعالیت کردند.



وی تصریح کرد: تمامی شرکت های مجاز وارد کننده خودرو موظف شده اند فضای نمایشگاهی مناسب با رعایت ضوابط و استاندارهای لازم در سطح شهرستان های محدوده تردد خودرو را به این سازمان تعرفه تا پس از بازدید و موافقت سازمان نسبت به مجوز فروش خودروها در نمایشگاه های مزبور اقدام کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان های بندر انزلی، رشت، رضوانشهر، صومعه سرا، لاهیجان، آستانه اشرفیه، لنگرود، فومن و سیاهکل در محدوده تردد 50 کیلومتر خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی قرار دارند و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پرتال سازمان به آدرس اینترنتی www.anzalifz.ir مراجعه کنند.