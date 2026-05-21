موسوی: هنر آشیقی جزو میراث ناملموس کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل موسوی در آیین تجلیل از گنجینههای زنده بشری، با اشاره به پیشینهٔ کهن هنر آشیقی اظهار داشت: آشیقها در هر دوره روشی خاص برای معرفی آداب و رسوم داشتهاند و همواره سخنان خود را با ساز و آهنگ به مخاطب منتقل میکردهاند.
وی افزود: آشیقها گنجینههای ارزشمند آداب و رسوم و فرهنگ این استان هستند. هر شغل و حرفهای جایگاه خاص خود را دارد، اما هنر آشیقی جزو میراث ناملموس کشور به شمار میرود.
موسوی با تأکید بر حمایت از هنرمندان پیشکسوت تصریح کرد: ما به مسائل و مشکلات گنجینههای زنده به ویژه آشیقها توجه خاصی داریم و برای سخنان و مطالبات آنان ارزش قائل بوده و با جان و دل شنونده مسائلشان هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، آشیقها را حلقهٔ اتصال ارزشهای جامعه به گروهها و اقشار دیگر توصیف کرد و گفت: این هنرمندان در بین مردم جایگاه خاصی دارند و همواره تلاش کردهاند با سخن و ساز خود، اخلاقیات را مطرح کنند.
وی با اشاره به اصالت سازهای مورد استفادهٔ آشیقها خاطرنشان کرد: آلات موسیقی هنرمندان این عرصه از گذشتههای دور بسیار ارزشمند بوده است. آشیقها هنر و فرهنگ گذشته و هویت این استان هستند؛ بنابراین قدردان آنان هستیم.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان نیز در این جلسه ادامه داد:میراث ناملموس به فرایندهای فرهنگی گفته می شود که از نسل های گذشته و سینه به سینه انتقال یافته و باقی مانده است.
محمدرضا محمدپور افزود: میراث ناملموس شامل ترانه، موسیقی، رقص، درام، توانمندی، آشپزی، هنر صنایع دستی و جشنواره های گوناگون است که قابل ثبت و ضبط است ولی ملموس نیست و قابلیت ذخیره در محل فیزیکی مانند موزه را ندارد از این رو این میراث توسط یونسکو، گنجینه های زنده بشری نامیده شده است.
وی اظهار داشت: میراث فرهنگی ملموس که شامل آثار غیرمنقول، منقول و طبیعی است احتمال دارد در حوادث قهری از جمله جنگ، سیل و زلزله از بین برود درحالیکه میراث ناملموس از این مقوله مستثنی است و این موضوع از ویژگی های مهم میراث ناملموس محسوب می شود.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان خاطر نشان کرد: میراث فرهنگی ناملموس یا میراث معنوی هر کشور ارزشمندترین گنجینههای فرهنگی مردم آن کشور است که ریشه در تمدن و تاریخ آن کشور دارد.
وی یادآور شد: ایران نیز با ریشههای عمیق فرهنگی و پیشینهای قوی در تاریخ و تمدن، یادگارهای معنوی ارزشمندی از سالیان گذشته دارد.
محمدپور گفت: تا کنون ۸۰۸ مورد آثار غیرمنقول،۵۲ مورد آثار منقول، ۳۲ مورد آثار طبیعی،۷۲ مورد آثار ناملموس و یک مورد اثر جهانی در استان زنجان به ثبت رسیده است.
در این نشست به پاس فعالیت های چندین ساله از آشیق ها حسین ابراهیمی، ستار خدایی، زنده یاد یار محمد عیسی بیگلو، مهدی نجفی، نساء امینی تنورساز و محمد جعفری صندوق ساز تجلیل شد.
