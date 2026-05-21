بزرگداشت سردار عباسعلی فرزندی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سردار عباسعلی فرزندی رئیس پیشین دانشگاه عالی دفاع ملی و از فرماندهان و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس، شامگاه پنجشنبه در مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام قم برگزار شد.



در این مراسم آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران، شخصیت های حوزوی، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید و همچنین شماری از مسئولان کشوری، استانی و پیشکسوتان و رزمندگان لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب علیه السلام قم در دوران جنگ تحمیلی نیز حضور یافتند و یاد و خاطره این فرمانده سپاه اسلام را گرامی داشتند.

در این مراسم بزرگداشت، شماری از مدیران رسانه های کشوری و رسانه ملی و همچین مدیران رسانه های قم و اعضای خانه مطبوعات قم حضور یافتند.



حاج عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت علیهم‌السلام در این مراسم به ذکر مصیبت پرداخت و در ادامه نیز حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی سخنرانی کرد.