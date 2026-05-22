رکوردی از جنس غذاهای محلی شاهرود؛ پخت ۱۱۰ هزار «دُلمه» به نیت غدیر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرک همت یکی از شهرک‌های اقماری تازه تاسیس در شاهرود است شهرکی که فاصله نسبتاً زیادی با مرکز شهر دارد و در زمره مناطق حاشیه‌ای شهر شاهرود محسوب می‌شود.

شهرکی که به همت یک روحانی فعال و مبلغ دینی امروز در تمام کشورمان شهره عام و خاص است تا جایی که برخی از پویش‌ها مانند عروسک‌های دخترانه به نیت شهید سه ساله کربلا، اطعام مهدوی و غدیر و طرح موکب‌های مردمی و حتی کتابخانه محله محور آن توجه رسانه‌های پایتخت نشین را هم به خود جلب کرد.

* تاثیر یک روحانی جهادی

به جرات می‌توان گفت اگر همت این روحانی جهادی وجود نداشت امروز شهرک همت مانند دیگر شهرک‌های اقماری شاهرود، مکانی سوت و کور، خالی از صمیمیت و معنویت بود شهرکی رها شده، خاموش و خاکستری که رنگ و لعابی نداشت اما حالا شهرک همت شاهرود مکانی است که زائران رضوی که از استان سمنان تردد می کنند هم در آن حاضر می‌شوند.

بسیار پیش می‌آید که خودروهای زائران رضوی در شهر شاهرود دنبال آدرس شهرک همتی می گردند آن هم شهرکی که شاید خود شاهرودی‌ها هم تا چندی قبل آدرس دقیق آن را بلد نبودند و تنها می دانستند که آن سوی بیمارستان امام حسین(ع) است.

تاثیر این طلبه جهادی بر شهرک همت و اجرای برنامه‌ها با مشارکت مردم سبب شده تا امروز همت به نام یک طرح محله محور آبرومند در استان سمنان مطرح شود تا جایی که مسئولان فرهنگی استان سمنان هر گاه می‌خواهند مثالی از کارهای درست و حسابی فرهنگی و محله محوری بزنند از این شهرک یاد می‌کنند.

امسال هم شهرک همت برای مراسم غدیر، یک برنامه ویژه رو کرده است برنامه‌ای که در نگاه اول کمی عجیب به نظر می‌رسد اما در صورت اجرا به صورت اکمال، می‌توان آن را به عنوان میراث معنوی ثبت کرد، طرحی که شاید برای محلات دیگر بلند پروازانه باشد، اما برای شهرک همت هیچ چیز غیرممکن نیست.

با حجت الاسلام نورالله عباسی روحانی که همه شهرت همت زیر سر او است، به گفتگو نشسته ایم.

*در ابتدا این موضوع را بگوید که شما چطور شهرک همت را از آن شهرک تازه ساز سوت و کور به قطب فرهنگی محله محور تبدیل کردید

ابتدا که لطف خداوند بود اما در واقع باید گفت که ما در بدو امر تلاش کردیم بافت جمعیتی این شهرک را بشناسم. طبیعتاً همت به واسطه حاشیه شهر، میزبان قشر متوسط و ضعیف جامعه و مهاجران بود پس باید ابتدا اعتماد ایجاد می کردیم تا مردم کم کم به جمع ما بپیوندند تا بتوانیم کارهای محله محور انجام دهیم.

برای این منظور از خانواده ها و خویشاوندان آنان بهره بردیم کم کم خانواده ها را به پارک شهرک دعوت کردیم و برای مثال با یک نماز جماعت ساده در کنار مکانی که بچه ها بازی می کردند آغاز کردیم و کم کم که مردم اعتماد کردند خانواده به خانواده و کوچه به کوچه توانستیم برنامه ها را توسعه دهیم تا جایی که امروز از همه نقاط شهر به شهرک همت می آیند.

یک نکته جالب توجه این است که زائران رضوی که از شهر شاهرود عبور می کنند هم برای اقامه نماز به پارک ما می آیند و در برنامه ها مشارکت می کنند و این برای ما خیلی ارزشمند است همچنین ما سال قبل توانستیم مجوز دفن یک شهید گمنام را در پارک این شهرک بگیریم و دومین چایخانه رضوی شاهرود هم در این شهرک راه اندازی شد تا شهرک همت به پاتوق فرهنگی شهرستان شاهرود و استان سمنان تبدیل شود.

جالب اینجا است که در استان سمنان چایخانه وجود ندارد اما در شاهرود دو چایخانه رضوی وجود دارد که یکی از آن‌ها در شهرک همت است و این نشان می‌دهد که استقبال مردم از برنامه های معنوی ادعیه خوانی، نماز جماعت، برنامه های فرهنگی و معنوی و مناسبتی، چهارشنبه های امام رضایی و ده ها برنامه دیگر به خوبی گرفته است.

*شما کاری کردید که این شهرک امروز حتی می‌توان گفت در کشور نمونه ندارد

در واقع مردم این کار را کردند. ما همه برنامه ها را توسط همین مردم انجام دادیم برای اعیاد مختلف و رویدادهای مذهبی و ملی سعی کردیم با مشارکت مردم و ترغیب آنها برای حضور در برنامه ها کار ها را پیش ببریم و بعد از مدتی مردم خودشان دنبال کارها بودند و همه کار ها را خودشان انجام دادند.

*مانند همین کاری که در غدیر امسال انجام داده‌اید؟

بله ما از سال ۱۴۰۰ اطعام غدیر را شروع کردیم و هدف مان هم این بود که خانواده ها و بچه های محله دور هم یک خاطره سازی خوبی از اطعام یا بهتر بگوییم شام شب عید غدیر داشته باشند سال او برنامه نان داغ و کباب داغ را شروع کردیم و خانواده ها استقبال خوبی کردند سال دوم ۱۸ دیگ برپا کردیم و با ۱۸ گوسفندی که مردم محله خودشان بچه هایشان را عقیقه کرده بودند اطعام غدیر را پیش بردیم.

*البته نقش شما همینجا مشخص می‌شود زیرا عقیقه سنتی بود که مدت‌ها می‌توان گفت فراموش شده بود

لطف خدا بود و ما هم سعی کردیم از برکات آن بگوییم و مردم هم استقبال کردند و همانطور که می بینید مردم خودشان همه کار را به اندازه توان شان انجام دادند. برای سال بعدش یک راس گاو خریداری شد و توانستیم ۹ هزار کباب به مردم بدهیم که بی سابقه بود سال بعد پنج هزار پرس غذا به صورت اطعام غدیر در بین مردم توزیع کردیم.

سال قبل برنامه ما این بود که کیک ۱۱۰ متری را به نیت حضرت علی(ع) داشته باشیم که مردم خودشان آن را طوری مدیریت کردند که کیک به ۱۳۶ متر افزایش پیدا کرد و در استان سمنان بی سابقه بود و توانست رکورد بزند.

و امسال هم با توجه به اینکه انگور محصول شهرستان شاهرود است و امروز هم فصل این محصول فرارسیده تلاش کردیم که برنامه طبخ ۱۱۰ هزار دلمه به نیت عدد ۱۱۰ امیر المومنین(ع) داشته باشیم که هم یک غذای اصیل شاهرودی را ترویج داده باشیم و هم اطعام غدیر را با مشارکت مردم صورت دهیم که شاید در طول تاریخ شهر شاهرود و استان سمنان این حجم از غذای محلی یکجا بی سابقه باشد.

*چه کسی این دلمه‌ها را می‌پزد

همانطور که روال تمام برنامه های ما است مردم خودشان این کار را می کنند ما پیشنهاد دادیم که هر فرد به نیت ظهور امام زمان(عج) ۳۱۳ دلمه را بپزد و در شب عید غدیر این دلمه ها کنار هم قرار گرفته و تشکیل ۱۱۰ هزار دلمه را خواهد داد اما مدل مشارکت ما الزاماً این نیست بلکه مردم می توانند هر نوع که می خواهند مشارکت داشته باشند.

برای مثال ما خانم هایی را داریم که اعلام کرده اند می خواهند گروهی کار کنند و برای مثال هر ده خانم یک هزار و ۱۰۰ دلمه بپزد یا خانواده هایی را داریم که سه الی چهار نفر ۳۱۳ دلمه می پزند یا هر کس به اندازه وسع خودش ۱۰ عدد دلمه را بپزد و بیاورد تا همه در اطعام غدیر شریک باشند.

ما خانمی را داشتیم که اعلام کرد امسال کودکی ۱۱ ماهه دارد و نمی تواند در پخت مشارکت کند اما تبلیغ پویش اطعام غدیر ما را در فضای مجازی برای هشت گروه و پنج نفر ارسال کرده تا نقشی در این مسیر داشته باشد یا نانوایی با ما تماس گرفته و اعلام کرده که در زمان استراحتش می تواند به ما در پخت دلمه ها کمک کند و از این دست تماس ها و مشارکت ها زیاد است حتی آقایی تماس گرفتند و اعلام کردند که ما دلمه بلد نیستیم درست کنیم اما به عنوان نیروی کار می توانیم کمک کنیم.

و همه هم به صورت مردمی

تماماً به صورت مردمی؛ و همین امر هم این برنامه ها را جالب کرده است زیرا برای مردم و از مردم است از سوی دیگر میراث فرهنگی به ما قول مساعد داده که در صورت ثبت رکورد ۳۱۳ هزار دلمه آن را ثبت میراث فرهنگی معنوی کشومان کند که خبر خوبی است و می تواند در سال های آتی برنامه ما را رونق هم بدهد و توجهات به سمت این برنامه های مردمی جلب شود زیرا ما هیچ رسانه ای برای تبلیغ برنامه های مردمی نداریم و مردم سینه و سینه و دهان به دهان مطالب ما را انتقال می دهند.

*امسال چه برنامه‌های دیگری دارید؟

در کنار دلمه ما امسال هم موکب های مردمی را داریم سال قبل هم ۱۸ موکب به همت مردم به صورت خانوادگی راه اندازی شده بود مثلا خانواده محمدی یک موکب داشتند و امسال هم این ۱۸ موکب از سوی مردم و برای مردم راه اندازی می شود همچنین ما موکب های دختران علوی را داریم و برنامه های فرهنگی، هنری و ... در این موکب ها برگزار خواهیم کرد و تلاش کرده ایم که برنامه های خوبی را داشته باشیم.

از سوی دیگر باید یک نکته را توضیح داد وآن اینکه این برنامه ها درست است که در پارک محله برگزار می شود اما ابداً به منطقه بازی بچه ها ورود نکرده بلکه بچه ها را آزاد گذاشته ایم تا بازی شان را کنند و اصلا مزاحمتی برای بچه ها ایجاد نکرده ایم و این برنامه ها همجوار بازی بچه ها با حضور خانواده ها برگزار می شود.

*شما برنامه شب‌های اقتدار هم دارید؟

از آنجا که برنامه ما نباید به برنامه محوری شب های اقتدار شهر شاهرود لطمه وارد کند برنامه هایی که داریم مانند رژه خودرویی و خانوادگی و چهارشنبه های امام رضایی و... و. را در شهرک همتی تا قبل از ساعت هشت شب برگزار می کنیم تا مردم بتوانند در مراسم محوری که در میدان امام خمینی(ره) شاهرود برگزار می شود حضور یابند.

*در آخر برنامه اطعام شما چه زمانی است؟

پنجشنبه شب در واقع شام عید غدیر که از همه مردم دعوت می شود در آن مشارکت و حضور داشته باشند.