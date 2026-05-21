۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶

ترامپ: ۵۰۰۰ نیروی اضافی به لهستان اعزام می‌کنیم

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا گفت که این کشور ۵۰۰۰ نیروی اضافی به لهستان اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا گفت که با توجه به انتخاب موفقیت‌آمیز «کارول ناوروسکی» رئیس‌جمهور لهستان که من افتخار داشتم از او حمایت کنم، خوشحال هستم که اعلام کنم ما ۵۰۰۰ نیروی اضافی به لهستان اعزام خواهیم کرد.

این تصمیم آمریکا را می توان پاداش به ورشو پس از تنبیه آلمان قلمداد کرد.

حدود سه هفته پیش بود که وزیر دفاع آمریکا دستور خروج حدود ۵۰۰۰ سرباز آمریکایی از خاک آلمان را پس از انتقادات «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، از اقدامات نظامی و سیاست‌های ترامپ در قبال جنگ ایران، صادر کرد.

پس از این اقدام، دولت لهستان آمادگی خود را برای پذیرش این سربازان رانده شده از آلمان اعلام کرد.

