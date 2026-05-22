۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۵

لاوروف و حسین الشیخ درباره غزه گفت‌وگو کردند

وزیر خارجه روسیه و معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تماس تلفنی، آخرین تحولات غزه، تثبیت آتش‌بس و بازسازی این منطقه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با حسین الشیخ معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، درباره تحولات نوار غزه گفت‌وگو کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است دو طرف بر ضرورت تثبیت آتش‌بس پایدار در غزه، آغاز فوری بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی و بهبود شرایط در کرانه باختری تأکید کردند.

مسکو همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره ضرورت دستیابی به راه‌حل جامع برای مسئله فلسطین بر اساس قوانین بین‌المللی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی تأکید کرد.

در این تماس، موضوع وحدت ملی فلسطین و نتایج هشتمین کنفرانس جنبش فتح نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این گفت‌وگو در حالی انجام شد که نیکولای ملادنوف، نماینده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، از تدوین «نقشه راه» ۱۵ ماده‌ای برای تکمیل اجرای طرح صلح پیشنهادی آمریکا درباره غزه خبر داده است.

