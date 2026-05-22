آنروا: وضعیت در غزه «بسیار وحشتناک» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژانس امداد و اشتغال برای آوارگان فلسطینی، وضعیت کلی موجود در نوار غزه را بسیار وحشتناک توصیف کرد و به نقل از آکیهیرو سیتا مدیر بخش بهداشت این آژانس تأکید کرد که غزه همچنان از پیامدهای تداوم نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی رنج میبرد. مردم در این منطقه همچنان کشته میشوند و کمکهای کافی نمیرسد.
سیتا توضیح داد که به دلیل لوایح ارائه شده توسط کنست رژیم صهیونیستی علیه آژانس آنروا، این آژانس دیگر نمیتواند دارو وارد غزه و کرانه باختری کند.
در همین راستا، وی به از دست دادن دو مرکز بهداشتی در قدس شرقی در اوایل سال جاری اشاره کرد که سالانه به حدود ۱۱ هزار بیمار خدمات ارائه میدادند.
مدیر بخش بهداشت آنروا فاش کرد که این مرکز در سطح داخلی و عملیاتی از یک بحران مالی شدید رنج میبرد و از ابتدای فوریه سال جاری، حقوق کارکنان و ساعات کاری آنها ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین تأکید کرد که کمکها به اندازه کافی نمیرسد و زندگی در نوار غزه همچنان فلاکتبار است و بسیاری از کارکنان این آژانس سازمان ملل همچنان در چادرها زندگی میکنند.
محاصره دو میلیون فلسطینی در ۴۰ درصد مساحت غزه
از سوی دیگر «ناجی سرحان» کارشناس بازسازی و معاون پیشین وزارت کار و مسکن غزه اعلام کرد که در پی جنگ و حملات گسترده رژیم صهیونیستی، حدود ۸۵ درصد ساختمانهای نوار غزه تخریب شده و نزدیک به دو میلیون فلسطینی ناچار شدهاند تنها در ۴۰ درصد مساحت این منطقه زندگی کنند.
وی نسبت به تشدید بحران انسانی و عمرانی در نوار غزه هشدار داد و تاکید کرد که تنها ۱۵ درصد از ساختمانهای غزه پابرجا ماندهاند.
سرحان اظهار داشت که فقط ۵ درصد برجهای مسکونی در غزه هنوز سالم هستند و ارتش رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را به طور کامل تخریب کرده است. حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به دلیل شدت خسارات، غیرقابل سکونت شدهاند.
سرحان همچنین اعلام کرد که حدود ۶۰ درصد مساحت نوار غزه عملاً از دسترس ساکنان خارج شده و این مسئله باعث شده نزدیک به دو میلیون فلسطینی در تنها ۴۰ درصد از مساحت این باریکه متراکم شوند؛ وضعیتی که با ازدحام شدید و شرایط دشوار معیشتی همراه است.
این مقام پیشین فلسطینی افزود که حدود ۸۰ درصد ساکنان غزه اکنون یا در شرایط ازدحام شدید زندگی میکنند یا در خانههای آسیب دیده و ویران شده اسکان دارند. او همچنین گفت سه هزار واحد مسکونی در غزه به عنوان ساختمانهای بسیار خطرناک طبقهبندی شدهاند که جان ساکنان را تهدید میکنند.
سرحان ادامه داد که تداوم جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی به نوار غزه، بحران انسانی و اقتصادی را عمیقتر خواهد کرد و مانع جدی در مسیر بازسازی این منطقه به شمار میرود. وی نسبت به شکست تلاشهای بازسازی و ادامه بحران مسکن در غزه هشدار داد.
