به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مرادی صبح جمعه در جریان بازرسی نیروهای کشیک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان در روستاهای آسنوه و مرانه مریوان اظهار کرد: این نیروها با همکاری نیروهای هنگ مرزی موفق به شناسایی و انهدام سه دهنه کوره زغال‌گیری در جنگل‌های بکر محدوده روستاهای آسنوه و مرانه در نقطه صفر مرزی شدند.

وی افزود: در این عملیات که با حضور فرمانده پاسگاه حفاظت منابع طبیعی انجام شد، سه نفر از متخلفان در حین فعالیت غیرقانونی دستگیر و بازداشت شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان یادآور شد: بر اساس این گزارش، مأموران همچنین سه دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه اره موتوری را از متخلفان ضبط کردند.

مرادی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی در ادامه، ۵۰۰ کیلوگرم زغال تولید شده از چوب‌آلات جنگلی را که در مناطق صعب‌العبور دپو شده بود، در محل معدوم کردند.

وی اذعان کرد: همچنین کوره‌های زغال‌گیری غیرمجاز به منظور جلوگیری از ادامه تخلفات تخریب و تجهیزات مربوطه به اداره منابع طبیعی منتقل شد.

وی گفت: برای متخلفان با هماهنگی قاضی کشیک شهرستان پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.