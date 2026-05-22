ادعای معاونت پرستاری؛ کاهش بستری مجدد بیماران قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، تازهترین دادههای واحدهای آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اجرای برنامههای پیگیری پس از ترخیص، نقش مؤثری در کاهش بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی داشته است.
بر اساس اعلام معاونت پرستاری وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۶۶ هزار و ۱۷۸ بیمار ترخیص شده مبتلا به نارسایی مزمن قلبی (CHF)، تعداد ۴۶ هزار و ۲۱۷ نفر، معادل ۶۹.۸ درصد، تحت پوشش برنامههای آموزش و پیگیری پس از ترخیص قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، نرخ بستری مجدد در میان بیماران پیگیری شده تنها ۶.۵ درصد و میزان مراجعات برنامهریزینشده به مراکز درمانی ۵.۹ درصد ثبت شده است. این در حالی است که طبق مطالعات بینالمللی، نرخ بستری مجدد بیماران نارسایی قلبی معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش میشود.
نتایج این برنامه نشان میدهد توسعه و تقویت واحدهای آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص، با محوریت مراقبت پرستاری مستمر و آموزش بیمار و خانواده، توانسته است به شکل معناداری در کاهش بستری مجدد، بهبود تداوم مراقبت و ارتقای کیفیت زندگی بیماران مؤثر باشد.
معاونت پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر تداوم و گسترش این برنامهها در سطح کشور، اجرای کامل پیگیریهای پس از ترخیص را یکی از ارکان مهم مدیریت بیماریهای مزمن و کاهش بار مراجعات بیمارستانی عنوان کرده است.
