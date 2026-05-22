۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

تخصیص خط اعتباری ۱۵ هزار میلیارد ریالی به دانش بنیان‌ها

مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت از تخصیص خط اعتباری ۱۵ هزار میلیارد ریالی به شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق در قالب انعقاد تفاهم نامه با یک بانک عامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکدامن مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت با بیان اینکه موفق شدیم در خط اعتباری ۱.۵ همتی را در اختیار دانش بنیانها قرار دهیم، گفت: این تسهیلات در قالب تفاهم نامه ای با یکی از بانک ها به شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور و خلاق اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه با هدف افزایش سطح همکاری ها و کمک هرچه بیشتر به فعالیت های نوآورانه و دانشی در شرایط بحرانی کشور و توسعه تولید و کسب و کارها به امضا رسیده است، گفت: موضوع تفاهم نامه برقراری و توسعه تعاملات طرفین در زمینه های مرتبط انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب و درگاههای الکترونیکی بانک برای ارائه خدمان بهتر در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بانک و ابلاغی از سوی بانک مرکزی است.

به گفته وی، بر اساس این تفاهم نامه به شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاقی که در راستای آیین نامه و اولویتهای موسسه دانش بنیان برکت فعالیت می کنند تسهیلات یک بانک عامل اعطا خواهد شد.

خاکدامن با بیان اینکه موسسه دانش بنیان برکت همواره برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان گام برداشته است، گفت: این موسسه، بازوی سرمایه گذاری برای رشد کسب و کارهای ستاد اجرایی فرمان امام ره است.
وی گفت: طی ۱۰ سال فعالیت موسسه دانش بنیان برکت، تقریبا ۵۰۰ کسب و کار فناورانه سرمایه گذاری شدند؛ تنها در دو سال گذشته ۳ همت ارزش فروش این کسب و کار ها بوده است.

به گفته وی، ماموریت ما این است که در ابتدای زنجیره و در قسمت بذری کسب و کارها که با ریسک هایی همراه است سعی کنیم که به نقطه خودکفایی برسند تا محصولی که عمدتا برای بار اول درکشور تولید می شود و سطح فناوری بالایی دارد جایگزین واردات شود و بخشی از سبد صادراتی کشور را در دست بگیرد.

به گفته خاکدامن، در حال حاضر ۱۵۰ کسب و کار دانش بنیان در موسسه برکت وجود دارد که علاوه بر راهبری آن سهامدار آن ها نیز هستیم. عمدتا این کسب و کارها را بعد از رسیدن به نقطه مطلوب واگذار می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از جنگ شرکتهای دانش بنیان سهم خوبی از اقتصاد کشور را داشتند، گفت: در شرایط کنونی و بعد از جنگ و حملات ناجوانمردانه، باید روی اقتصاد دانش بنیان کشور متمرکز باشیم؛ زیرا شرایط ویژه ای است؛ شرایطی که ژاپن و آملان هم بعد از جنگ غنیمت شمردند و با هدایت اعتبار و خلق نقدینگی به سمت صنعتی شدن حرکت کردند.

به گفته مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت، ما با همکاری بانک به عنوان بازوی امین بین بانک و کسب کارها قصد داریم این الگو را پیاده سازی کنیم تا کشور بهتر از گذشته پیش برود.

وی افزود: این تفاهم نامه یک و نیم همتی به عنوان نقطه شروعی برای توسعه همکاری و توسعه فعالیت های بانک است و اکنون در الی این تفاهم نامه امضا می شود که تقریبا ۲۰ درصد خط اعتباری را به کسب و کارها معرفی کردیم و اولین مصوبه آن صادر شده است اما از امروز به صورت رسمی سرعت پیدا می کند.

وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که استانداردهای بانک نکول صفر داشته باشد؛ از طرفی ضامن کسب و کارهای معرفی شده به بانک هستیم تا به این واسطه توسعه اقتصاد دانش بنیان محقق شود.

مهتاب چابوک

