به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکدامن مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت با بیان اینکه موفق شدیم در خط اعتباری ۱.۵ همتی را در اختیار دانش بنیانها قرار دهیم، گفت: این تسهیلات در قالب تفاهم نامه ای با یکی از بانک ها به شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور و خلاق اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه با هدف افزایش سطح همکاری ها و کمک هرچه بیشتر به فعالیت های نوآورانه و دانشی در شرایط بحرانی کشور و توسعه تولید و کسب و کارها به امضا رسیده است، گفت: موضوع تفاهم نامه برقراری و توسعه تعاملات طرفین در زمینه های مرتبط انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب و درگاههای الکترونیکی بانک برای ارائه خدمان بهتر در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بانک و ابلاغی از سوی بانک مرکزی است.

به گفته وی، بر اساس این تفاهم نامه به شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاقی که در راستای آیین نامه و اولویتهای موسسه دانش بنیان برکت فعالیت می کنند تسهیلات یک بانک عامل اعطا خواهد شد.

خاکدامن با بیان اینکه موسسه دانش بنیان برکت همواره برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان گام برداشته است، گفت: این موسسه، بازوی سرمایه گذاری برای رشد کسب و کارهای ستاد اجرایی فرمان امام ره است.

وی گفت: طی ۱۰ سال فعالیت موسسه دانش بنیان برکت، تقریبا ۵۰۰ کسب و کار فناورانه سرمایه گذاری شدند؛ تنها در دو سال گذشته ۳ همت ارزش فروش این کسب و کار ها بوده است.

به گفته وی، ماموریت ما این است که در ابتدای زنجیره و در قسمت بذری کسب و کارها که با ریسک هایی همراه است سعی کنیم که به نقطه خودکفایی برسند تا محصولی که عمدتا برای بار اول درکشور تولید می شود و سطح فناوری بالایی دارد جایگزین واردات شود و بخشی از سبد صادراتی کشور را در دست بگیرد.

به گفته خاکدامن، در حال حاضر ۱۵۰ کسب و کار دانش بنیان در موسسه برکت وجود دارد که علاوه بر راهبری آن سهامدار آن ها نیز هستیم. عمدتا این کسب و کارها را بعد از رسیدن به نقطه مطلوب واگذار می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از جنگ شرکتهای دانش بنیان سهم خوبی از اقتصاد کشور را داشتند، گفت: در شرایط کنونی و بعد از جنگ و حملات ناجوانمردانه، باید روی اقتصاد دانش بنیان کشور متمرکز باشیم؛ زیرا شرایط ویژه ای است؛ شرایطی که ژاپن و آملان هم بعد از جنگ غنیمت شمردند و با هدایت اعتبار و خلق نقدینگی به سمت صنعتی شدن حرکت کردند.

به گفته مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت، ما با همکاری بانک به عنوان بازوی امین بین بانک و کسب کارها قصد داریم این الگو را پیاده سازی کنیم تا کشور بهتر از گذشته پیش برود.

وی افزود: این تفاهم نامه یک و نیم همتی به عنوان نقطه شروعی برای توسعه همکاری و توسعه فعالیت های بانک است و اکنون در الی این تفاهم نامه امضا می شود که تقریبا ۲۰ درصد خط اعتباری را به کسب و کارها معرفی کردیم و اولین مصوبه آن صادر شده است اما از امروز به صورت رسمی سرعت پیدا می کند.

وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که استانداردهای بانک نکول صفر داشته باشد؛ از طرفی ضامن کسب و کارهای معرفی شده به بانک هستیم تا به این واسطه توسعه اقتصاد دانش بنیان محقق شود.