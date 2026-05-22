۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

پیام همدلی ۲ ملت ایران و افغانستان در نماهنگ «راه حق»

نماهنگ «راه حق»، از تولیدات فرهنگی مشترک ایران و افغانستان و محصول مجموعه «ایراف تی‌وی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «راه حق» که با هدف تأکید بر مفاهیمی چون وحدت، همدلی و پاسداری از باورهای مشترک فرهنگی و دینی تولید شده، به صورت رسمی منتشر شد.

این اثر با شعری از مهران پوپل شاعر افغانستانی و تهیه‌کنندگی میثم مهدی‌پور در مجموعه «ایراف تی‌وی» تولید شده‌است. «راه حق» که برای مخاطبان ایرانی اجرا شده است، یکی از تولیدات مشترک فرهنگی ایران و افغانستان محسوب می‌شود.

عوامل تولید این اثر تلاش کرده‌اند با نگاهی فرهنگی، بر ارزش‌های مشترک دینی ۲ ملت تأکید کرده و پیام همبستگی را به گوش مخاطبان این ۲ سرزمین برسانند.

