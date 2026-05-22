حمایت از تولیدکننده راهبرد اصلی پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور معاون رئیس‌جمهور، ضمن انتقاد از شرایط دشوار تولیدکنندگان اظهار کرد:تولیدکنندگان امروز با افزایش چندبرابری هزینه‌های کارگری، بیمه و مواد اولیه دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و در شرایطی که تسهیلات بانکی و نظارت‌های حمایتی کافی وجود ندارد، بار این گرانی‌ها مستقیماً بر دوش آنان سنگینی می‌کند.



وی با ارائه آماری نگران‌کننده از وضعیت واحدهای تولیدی افزود: از میان ۲۰۰ تا ۳۰۰ مرغداری فعال در استان که پیش از این تأمین‌کننده نیاز استان‌های جنوبی بودند، اکنون تنها ۶۰ واحد فعال باقی مانده است که این روند، زنگ خطری برای امنیت غذایی و اشتغال استان محسوب می‌شود.



ضرورت اصلاح روند پرداخت حقوق خانواده شهدا



امام‌جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه‌های مطرح شده از سوی خانواده‌های شهدا پرداخت و تصریح کرد: شیوه جدید پرداخت حقوق‌ها که نیازمند ارائه قیم‌نامه برای مادران شهداست، با روال منطقی گذشته تفاوت داشته و باعث ایجاد سوءتفاهم و کدورت در میان خانواده‌های معظم شهدا شده است؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر این روند را اصلاح کرده و روال تکریم مادران شهدا را به شکل پیشین بازگردانند.



تفاوت ماهوی اخلاق نظامی ایران با رژیم صهیونیستی



آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به تحولات منطقه و پاسخ‌های موشکی ایران تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران بر اساس آموزه‌های قرآنی و انسانی، هرگز غیرنظامیان، خانه‌ها یا زیرساخت‌های عمومی دشمن را هدف قرار نمی‌دهند. هدف ما انسان‌سازی و رهایی از سلطه است و این تفاوت ماهوی رفتار ما با رژیم صهیونیستی است که به مدارس و بیمارستان‌ها حمله می‌کند.



نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، حضور حماسی مردم و نسل جدید در صحنه‌های انقلابی را یک تحول روحی بزرگ توصیف کرد و با استناد به آیه ۱۲۰ سوره توبه افزود: هر اقدامی که موجب خشم دشمن و رشد دین شود، عمل صالح محسوب می‌شود و باید با ارتقای بصیرت عمومی و حمایت از تولید، به سمت استقرار حیات طیبه و جامعه‌ای متکی بر اراده الهی حرکت کرد.