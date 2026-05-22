به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده مقام معظم رهبری در استان البرز و امام جمعه کرج، امروز جمعه یکم خرداد ماه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با اشاره به فضیلت والای این فریضه الهی، آن را معادل حج برای مستضعفان خواند و بر ضرورت درس‌آموزی از دعای عرفه، بازخوانی حماسه‌های دفاع مقدس و حفظ هوشیاری در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحقق هر آرزویی در هر زمانی ممکن نیست، اظهار داشت: یکی از ارکان دین مبین اسلام، حج است و برای کسی که به هر دلیلی، از جمله عدم تمکن مالی یا فراهم نبودن راه، قادر به انجام این فریضه نیست، ثوابی معادل حج در نظر گرفته شده است و آن، آمدن به نماز جمعه است. در روایات ما آمده است رفتن به سوی نماز جمعه، ثواب حج را دارد.

وی با اشاره به فلسفه اصلی حج، تصریح کرد: در حج، آنچه فلسفه اصلی بود، مسئله برائت از مشرکان است. پس از کشتار و به شهادت رساندن زائران خانه خدا در سال ۶۶، این بحث توسط حضرت امام خمینی (ره) احیا و بر مسئله استکبارستیزی، به ویژه مصداق بارز مستکبران این دوران یعنی آمریکا، تأکید شد. بدون برائت از مشرکان و منافقان و دوری از دشمنان دین، با فلسفه حج سازگاری ندارد و از آنجا که نماز جمعه نیز ثواب حج را دارد، هر هفته ما برائت خود از مشرکان و مستکبران، به ویژه آمریکای لعین، را اعلام می‌کنیم.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالگشت شهادت امام باقر (ع) و اشاره به فرا رسیدن روز عرفه، این روز را روز دعا، نیایش و اعلام عجز و بندگی در پیشگاه الهی دانست و از همگان خواست امسال بیش از سال‌های گذشته، علاوه بر درخواست‌های فردی، برای نابودی جنایتکاران و سفاکان بین‌المللی دعا کنند.

وی با تأکید بر مضامین بلند دعای عرفه امام حسین (ع)، به فرازی از این دعا اشاره کرد که در آن امام عرضه می‌دارد: اگر پدر و مادر و دوستان و نزدیکان من از آنچه تو از من می‌دانی آگاه می‌شدند، مرا مهلت نمی‌دادند و از من می‌بریدند.

آیت‌الله حسینی همدانی درس بزرگ این دعا را باور قلبی به حضور در محضر خداوند دانست و گفت: ما بر زبان می‌آوریم که عالم محضر خداست، اما این باور را به قلب خود نرسانده‌ایم. اگر این باور در جان ما رسوخ کند دیگر معصیت از ما سر نخواهد زد. ما در محضر بزرگان ادب را رعایت می‌کنیم، چه رسد به اینکه خطایی مرتکب شویم. اما چه شده که در مقابل خدای تعالی که ناظر بر همه ماست، خطا می‌کنیم؟

حضور در صحنه؛ تکلیفی که باید پاسخگو بود

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به مسئولیت اجتماعی و سیاسی در پرتو حضور الهی، خطاب به آحاد جامعه هشدار داد: تصمیمی که می‌گیرید، امضایی که می‌کنید یا نمی‌کنید، کاری که انجام می‌دهید یا نمی‌دهید، همه در محضر حق است. ظاهر این است که در محضر خدا بودن، حساب و کتاب دارد. چه کسی آمد، چه کسی نیامد، چرا نیامد. این همه خون مظلوم ریخته شده، این همه بی‌گناه کشته شده، اما برخی دو ساعت وقت نمی‌گذارند در اجتماعی شرکت کنند.

وی تصریح کرد: هر کس در هر لباس و هر مسئولیتی که هست، یقیناً پاسخگو خواهد بود و نزد خدای تعالی از ترک فعلشان سؤال خواهد شد. گاهی حضور یک نفر یا دو نفر، جمعیت را جور دیگری می‌کند و دشمن را از توطئه‌هایش مأیوس می‌سازد. نیامدن، ترک فعلی است که باید پاسخگو باشید. همه اقشار باید در صحنه‌ها حاضر باشند.

آیت‌الله حسینی همدانی با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان، این روز را روز تسلیم محض در برابر خدا، پیروزی بر شیطان و قربانی کردن تعلقات غیرخدایی و محبت‌های کاذب خواند.

وی با نقل عبارتی زیبا از امام خمینی (ره) گفت: امام امت می‌فرمایند که قربانی در راه خدا بیش از آنکه جنبه توحیدی و عبادی داشته باشد، جنبه‌های سیاسی و ارزش‌های اجتماعی دارد. قربانی کردن ابراهیم به ما می‌آموزد که عزیزترین ثمره حیات خود را در راه خدا بدهیم و عید بگیریم و دین خدا و عدل الهی را برپا داریم. مردم ما تربیت‌شده مکتب انبیای الهی هستند و همین درس ایثار بود که توانستند هشت سال دفاع مقدس را با قدرت اداره کنند.

امام جمعه کرج با گرامیداشت سالگشت آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت و پایداری، دفاع مقدس را سرشار از درس‌ها و عبرت‌های ارزشمند برای نسل جوان دانست و تأکید کرد: دوران دفاع هشت‌ساله را باید دائم مرور کرد. این بازخوانی، چراغ راه و هدایت جامعه است.

وی با اشاره به مقاومت مردم دزفول گفت: آنها هشت سال قهرمانانه در مقابل صدها موشک مقاومت کردند و همزمان با تخریب، بازسازی می‌کردند. دشمن می‌خواست دزفول را خالی کند تا کارش برای سلطه بر ایران راحت شود. این مقاومت نشان داد که راهکار مقابله با تهدیدات دشمن، ایستادگی و مقاومت است؛ نه سازش و نه مذاکره.

مذاکره بر سر نقاط قوت خیال خامی بیش نیست

آیت‌الله حسینی همدانی با قرائت بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره، گفت: ایشان فرمودند مذاکره یعنی معامله؛ یک چیزی بدهی و یک چیزی بگیری. آنچه در این معامله مورد نظر طرف مقابل است، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. می‌گویند بیا درباره سلاح دفاعی‌ات مذاکره کنیم. مذاکره یعنی اگر موشک می‌سازی، بردش را کم کنی که اگر یک روز تو را زدیم، نتوانی جواب ما را بدهی. معلوم است که این را قبول نمی‌کنید. وقتی قبول نکردید، همین آش است و همین کاسه.

نماینده رهبر معظم انقلاب در البرز با اشاره به جنایات اخیر دشمنان، از جمله موشک‌باران یک مدرسه، لحنی هشدارآمیز خطاب به تهدیدکنندگان اتخاذ کرد و گفت: بر اساس برخی فال‌های افراد معلوم‌الحال مفلوک غرب‌زده، خود را به خطر بزرگ‌تری نیندازید. بدانید با شلیک اول از هر نقطه‌ای که باشد، نیروهای مسلح فرصت شلیک‌های بعدی را به شما نخواهند داد. هر ضربه شما، چند برابر و کوبنده‌تر پاسخ خواهد داشت. اگر به زیرساختی آسیب زده شود، هیچ زیرساختی در منطقه برای شما باقی نخواهد ماند.

وی با تأکید بر حفظ و ارتقای توان دفاعی به عنوان درس بزرگ مقاومت، تصریح کرد: یکی از توانمندی‌های امروز ما که خواسته رهبر معظم انقلاب نیز هست، حفظ تنگه هرمز است. در این روزهایی که در سکوت صحنه نبرد هستیم، در آمادگی کامل به سر می‌بریم. ایران در حفظ تمامیت ارضی خود و منافع مادی و معنوی‌اش هیچ مسامحه و کوتاهی ندارد. کودک‌کشان و نسل‌کشان آدم‌خوار، همه خطوط قرمز را عبور کرده‌اند. اگر فکر می‌کنند که با فشار و تهدید ایران عقب‌نشینی می‌کند، خیال خامی است که در سر می‌پرورانند. برآورد غلط نداشته باشید.

امام جمعه کرج، خطاب به تیم دیپلماسی کشور توصیه کرد: عزیزانی که در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کنید، به پشتوانه قدرتی که خدای تعالی امروز به مردم بیدار ایران داده، کار را محکم پیش ببرید و ذره‌ای در حقوق ملت کوتاهی نکنید. الحمدلله تحت زعامت رهبر معظم انقلاب با دقت تمام کار را انجام می‌دهید و ما نیز با دقت دنبال می‌کنیم که مبادا خدای نکرده مثل دوران قبل پیش آید.

آیت الله حسینی همدانی در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع اسراف اشاره کرد و گفت: آیا می‌دانستید اگر ۲۵ میلیون خانوار ایرانی هر کدام روزی ۱۰ گرم گندم صرفه‌جویی کنند، روزانه یک میلیون تن گندم صرفه‌جویی خواهد شد؟ ببینید مصرف و اسراف ما چقدر زیاد است.