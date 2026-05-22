به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه قزوین، با تبریک ایستادگی ملت در جنگ اخیر، تصریح کرد: امروز چشم جهانیان به انقلاب اسلامی ایران برای پرچمداری محور مقاومت است و قطعاً ما بر آمریکا و اسرائیل پیروز خواهیم شد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، یکی از خطرناک‌ترین این ابعاد را جنگ جمعیتی خواند و گفت: همان‌هایی که در سال ۶۵ به نام تنظیم خانواده آمدند و ما را مجبور به پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی تنظیم خانواده کردند، باعث شدند طی سه دهه از نرخ ۶.۸ فرزندی، امروز به ۱.۳ فرزند در کشور برسیم.

محمدبیگی با ارائه آماری نگران‌کننده از وضعیت جمعیتی استان، تأکید کرد: نرخ باروری در استان تهران ۱.۱ فرزند به ازای هر خانواده است، اما آخرین آمار در شهر شما قزوین، در البرز و آبیک، ۰.۷ فرزند به ازای هر پدر و مادر ثبت شده است. وقتی این رقم زیر یک می‌رسد، یعنی چراغ قرمز و هشدار جمعیتی برای آن شهر و منطقه به صدا درآمده است.

نماینده مجلس با یادآوری پویش جان ایران که با ثبت‌نام ۳۱.۵ میلیون نفر همراه شد، از نمازگزاران خواست در این پویش که برای ترویج ازدواج، فرزندآوری و فرزندپروری طراحی شده، مشارکت فعال داشته باشند و تصریح کرد: این جهاد جمعیتی امروز برای ما حتی واجب‌تر از جهادی است که اکنون در آن قرار داریم؛ چرا که خداوند وعده داده زمین به بندگان صالح به ارث می‌رسد و چه بهتر که وارثان این زمین، فرزندان شما باشند.

وی در ادامه به نقل خاطره‌ای از یکی از شهدای دولت سیزدهم پرداخت و گفت: شهید حسین‌پور، وزیر فقید، در آخرین جلسه پیش از شهادتشان به ما فرمودند: «ما در جنگ با آمریکا و اسرائیل پیروز می‌شویم، اما شما مراقب جمعیت باشید؛ چرا که در دهه ۱۴۶۰ به بعد، جمعیت ایران اسلامی به نصف تقلیل خواهد یافت، بیش از ۳۰ درصد کشور پیر و فرتوت خواهد شد و صندوق‌های بازنشستگی همگی فروپاشی خواهند داشت. آن زمان چه کسی می‌خواهد به عنوان نیروی کار و جوان، وارث این کشور باشد؟»

محمدبیگی با تأکید بر اینکه در هر شرایطی، حتی با وجود تورم، گرانی و تحریم، جهاد جمعیتی بر ما واجب است، ابراز امیدواری کرد اقدامات قوه قضاییه در معرفی مفسدان اقتصادی به بهبود شرایط کمک کند.

بخش دیگر سخنان نماینده قزوین به موضوع مذاکرات و پایان‌بندی جنگ اختصاص داشت. وی خطاب به تیم مذاکره‌کننده کشور گفت: ای عزیزانی که از طرف دولت و ملت ایران به اقصی نقاط دنیا سفر می‌کنید و مذاکره می‌نمایید، ما از آنچه مقام عظمای ولایت فرمودند، ذره‌ای عدول نخواهیم کرد.

محمدبیگی با طرح مطالبه بازگشایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجازه دهید با بازگشایی مجلس و تصویب قانون تنگه هرمز، دست دولت در مذاکرات باز باشد و به گونه‌ای تنگه را مدیریت کنیم که بتوانیم خون‌خواهی امام شهیدمان و آرمان‌های انقلاب اسلامی را در مبارزه با آمریکا به کرسی بنشانیم.

وی در پایان سخنان خود در جمع نمازگزاران جمعه قزوین، ابراز امیدواری کرد ملت ایران همواره با سربلندی و پرچمداری محور مقاومت، پیشران صلح و عدالت جهانی باشد.