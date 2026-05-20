واردات ۹ هزار خودرو در ۲ ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عاملی اظهار کرد: وزیر صمت دستور داده است که مسائل اداری تمام خودروهای موجود در گمرکات حل و فصل شود و خودروها به سرعت ترخیص شوند.
معاون ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت در مصاحبه با سیما گفت: ثبت سفارشهای سال گذشته همگی معتبر است و میتوانند خودروها را وارد و عرضه کنند، همچنین در حال بررسی موضوع ثبت سفارشهای جدید با بانک مرکزی هستیم تا بحث منشاء ارزی را حل کنیم و ثبت سفارشهای جدید هم ظرف یکماه آینده انجام خوهد شد.
وی افزود: سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، سال گذشته با وجود مشکلات و جنگهای تحمیلی، ۷۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و وارد شدند که حاکی از رشد واردات نسبت به سال ۱۴۰۳ است. از ابتدای سال بیش از ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و ثبت سفارشهای جدید از ماه آینده باز میشود.
