به گزارش خبرگزاری مهر از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، در دیدار با تنی چند از مدیران عامل نمایندگی‌ها و کارگزاران بیمه کشاورزی، از آغاز دوران جدیدی از توسعه و شکوفایی در ساختار مالی و عملیاتی صندوق خبر داد.

وی با تبیین رابطه مستقیم میان رشد شاخص‌های اقتصادی و توسعه سازمان، تأکید کرد: هدف اصلی صندوق، ارتقای سطح خدمات در دو بعد «کمی و کیفی» از طریق افزایش پرتفوی و درآمد است.

وی در تحلیل روند توسعه صندوق، به چالش‌های سال‌های گذشته از جمله محدودیت منابع و عدم تناسب بودجه با هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: در ۳ سال پیاپی در سنوات قبل، با وجود افزایش هزینه ها و قیمت و ارزش مؤلفه‌های تولید، بودجه صندوق در عدد ۶ هزار میلیارد تومان (همت) ثابت مانده است که این امر منجر به کاهش سطح تعهد بیمه از ارزش موضوع بیمه‌ای شده است همچنین در دهه گذشته، میانگین تخصیص بودجه تنها ۴۲ درصد بود که باعث تأخیر در پرداخت‌ها و کاهش کیفیت خدمات می‌شد.

وی با اشاره به تحول بنیادین در سال جاری افزود: در حالی که اکثر دستگاه‌های اجرایی با بودجه‌های انقباضی مواجه بودند، صندوق بیمه کشاورزی موفق شد در سالی که رشد بودجه کشور تنها ۲ درصد بود، با یاری دولت و مجلس با رشدی ۱۵۰ درصدی، به ۳۰ همت برسد. همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه میزان تخصیص بودجه را به ۹۰ درصد رسانده‌ایم که دو برابر میانگین ده سال اخیر است. همچنین طی رشد بی‌سابقه، سرمایه صندوق با جهشی ۴۰۰۰ درصدی به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ورود به بازار بیمه عوامل تولید

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای، اعلام کرد: با کسب موافقت‌های لازم از معاونت حقوقی مجلس، صندوق به حوزه‌های استراتژیک از جمله بیمه عوامل تولید، بیمه ماشین‌آلات کشاورزی، بیمه باربری و بیمه مسئولیت وارد شده است. همچنین آیین‌نامه بیمه اجباری دام تدوین و پس ا ز تایید وزرات جهاد کشاورزی به هیئت دولت تقدیم شده است.

وی تأکید کرد: هدف ما عبور از ۵۰ همت در پرتفوی سال مالی ۱۴۰۵ است که نشان‌دهنده رشدی ۵ برابری در یک دوره ۱.۵ ساله اخیر خواهد بود. همچنین با درج حق بیمه سهم کشاورز در جدول هدفمندسازی یارانه‌ها، ثبات منابع مالی ما تضمین شده است.

باباخانی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی، تصریح کرد: بهبود خدمات بیمه‌ای، افزایش کیفیت خدمات به کشاورزان و معیشت همکاران بخش خصوصی، نتیجه مستقیم افزایش پورتفوی و رشد اقتصادی صندوق است. ما با افزایش اصولی کارمزدها و رفع دغدغه های معیشتی در جهت بهبود معیشت همکاران، تلاش می‌کنیم.

وی همچنین از تدوین نظام جدید ضریب‌های انگیزشی خبر داد و گفت: برای ارتقای عملکرد، ضریب‌های انگیزشی برای کارگزارانی که پیوست‌های فنی یا صدور را با سرعت و دقت بالا تکمیل می‌کنند در نظر گرفته شده و در مقابل، برای عملکرد ضعیف، ضریب‌های کاهشی اعمال خواهد شد. هدف ما این است که تمام ارکان صندوق، از صدور تا ارزیابی خسارت، در یک زنجیره همکاری منسجم، منجر به رشد مستمر شوند.

نقش‌آفرینی در مدیریت ریسک‌های کشاورزی

این مسئول دولتی با اشاره به نقش کلیدی صندوق در طرح‌های ملی در پایان عنوان کرد: با مشارکت فعال و نقش‌آفرینی در طرح بیمه فراگیر گندم، موفق شدیم تا با دقیق تر کردن اطلاعات بیش از ۱.۵ میلیون هکتار کشت گندم در سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی، گامی مهم در جهت ثبت دقیق رکوردها برداریم.