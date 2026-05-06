تمدید مهلت بیمه روستاییان با تخفیف ۴۵ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، حامد قادرمرزی، مدیرعامل این صندوق، با اشاره به مشکلات ایجادشده برای بخشی از جامعه هدف در ماه‌های اخیر گفت: در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، به دلیل شرایط خاص کشور و رخدادهای اخیر، حدود ۴۰ هزار نفر از کشاورزان، روستاییان و عشایر شناسه پرداخت حق بیمه دریافت کردند، اما به دلایل مختلف موفق به پرداخت نهایی یا تکمیل فرایند بیمه‌پردازی نشدند.

وی افزود: این افراد می‌توانند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، به مدت یک ماه، برای تمدید بیمه، ثبت‌نام جدید، خرید خدمت سربازی یا نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای خود اقدام کنند. این خدمات با همان مبلغ درج‌شده در شناسه پرداخت اولیه، مربوط به اسفند یا فروردین، و با ۴۵ درصد تخفیف ویژه ارائه می‌شود.

قادرمرزی درباره سوابق بیمه‌ای مشمولان این طرح نیز تصریح کرد: سابقه بیمه این افراد از همان تاریخی که شناسه پرداخت را دریافت کرده‌اند، محاسبه و ثبت خواهد شد. به این ترتیب، با وجود در نظر گرفتن فرصت یک‌ماهه برای تکمیل فرایند، هیچ وقفه‌ای در سابقه بیمه‌ای آنان ایجاد نخواهد شد و مبنای محاسبه، تاریخ نخستین درخواست خواهد بود.