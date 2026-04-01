  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

خسارت ناشی از سیل و تگرگ به بیمه‌گذاران کشاورزی پرداخت می‌شود

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: خسارات ناشی از سیل و تگرگ اخیر به بیمه‌گذاران و بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به وقوع سیل و بارش تگرگ در روزهای اخیر که موجب وارد آمدن خسارات به محصولات کشاورزی در برخی استان‌های کشور شده است، گفت:

این خسارات تحت پوشش بیمه کشاورزی است و کارشناسان ما در حال ارزیابی خسارات وارد شده هستند و به محض تکمیل فرآیندهای فنی ارزیابی، غرامت مربوط به خسارات وارد شده، به بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود.

وی در ادامه افزود: تمام سطوح اراضی کشت گندم دیم و آبی در کشور تحت پوشش بیمه کشاورزی است و تمام گندمکاران خسارت دیده، مشمول پرداخت غرامت خواهند بود.

باباخانی در پایان اشاره کرد:

در خصوص سایر محصولات کشاورزی خسارت دیده نیز در صورت ارائه بیمه نامه کشاورزی معتبر، غرامت پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6788720
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها