به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به وقوع سیل و بارش تگرگ در روزهای اخیر که موجب وارد آمدن خسارات به محصولات کشاورزی در برخی استان‌های کشور شده است، گفت:

این خسارات تحت پوشش بیمه کشاورزی است و کارشناسان ما در حال ارزیابی خسارات وارد شده هستند و به محض تکمیل فرآیندهای فنی ارزیابی، غرامت مربوط به خسارات وارد شده، به بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود.

وی در ادامه افزود: تمام سطوح اراضی کشت گندم دیم و آبی در کشور تحت پوشش بیمه کشاورزی است و تمام گندمکاران خسارت دیده، مشمول پرداخت غرامت خواهند بود.

باباخانی در پایان اشاره کرد:

در خصوص سایر محصولات کشاورزی خسارت دیده نیز در صورت ارائه بیمه نامه کشاورزی معتبر، غرامت پرداخت می‌شود.