به گزارش خبرگزاری مهر از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری (۱۴۰۵-۱۴۰۴)، بیمه کشت نشا برنج در ۳ طرح اصلی شامل «بیمه جامع»، «تک‌خطر آتش‌سوزی» و «بیمه تکمیلی آتش‌سوزی» با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان برنج و مدیریت ریسک‌های قهری- طبیعی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ارتقای سطح تعهدات در طرح بیمه جامع برنج، افزود: در طرح بیمه جامع، برای پوشش‌ عوامل خطر طوفان، سیل، سرما و یخبندان، زلزله، خشکسالی، تگرگ و باران‌های سیل‌آسا در استان‌های شمالی کشور ارائه می‌شود. این طرح برای ارقام بومی در سه سطح (۲، ۳ و ۴ تن در هکتار) و برای ارقام پرمحصول در پنج سطح (۲ تا ۶ تن در هکتار) طراحی شده است.

این مسئول دولتی ادامه داد: تعرفه‌های بیمه‌ای این طرح به صورت شهرستانی و با در نظر گرفتن ضریب خطر، رقم محصول و سطح تعهد تعیین می‌شود. حداکثر تعهد بیمه‌ای در تمامی شهرستان‌ها نسبت به سال زراعی گذشته (۱۴۰۴-۱۴۰۳) حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین در این طرح، میزان یارانه دولت در حق بیمه تا سقف ۷۰ درصد، بسته به درجه ریسک هر منطقه متغیر است.

باباخانی در توضیح ارائه گزینه‌های بیمه آتش‌سوزی هم یادآور شد: برای پاسخ به نیازهای متنوع کشاورزان، دو طرح «تک‌خطر آتش‌سوزی» و «تکمیلی آتش‌سوزی» ارائه شده است. طرح تک‌خطر ویژه کشاورزانی است که تمایل دارند تنها ریسک آتش‌سوزی مزارع خود را پوشش دهند و طرح تکمیلی نیز برای کشاورزانی طراحی شده که علاوه بر طرح بیمه جامع، می‌خواهند پوشش آتش‌سوزی را به صورت جداگانه یا تکمیلی خریداری کنند.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی عنوان کرد: فصل بیمه‌گری برنج در ۳۱ اردیبهشت ماه پایان می‌یابد. قبل از پایان مهلت عملیات بیمه‌گری از تولیدکنندگان تقاضا می‌شود برای خرید بیمه‌نامه برنج مزارع خود اقدام کنند.