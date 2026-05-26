دولت حق بیمه اراضی گندم را کامل پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با تشریح جزئیات طرح حمایتی بیمه فراگیر تمامخطر گندم، از تحقق اهداف مهم در بیمه کشاورزی کشور خبر داد و گفت: این اقدامات که در راستای تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفته، نشاندهنده عزم جدی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تضمین آینده تولید محصول راهبردی گندم است.
وی افزود: تمامی سطح زیر کشت گندم کشور (حدود ۶.۵ میلیون هکتار) تحت پوشش کامل طرح «بیمه فراگیر تمامخطر» قرار گرفته است. این طرح به گونهای طراحی شده که تمام ریسکهای طبیعی را پوشش میدهد و کشاورزان را از نگرانیهای ناشی از وقوع خسارات بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سیل و سرمازدگی بینیاز میکند.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی، تصمیم دولت مبنی بر پرداخت کامل حق بیمه سهم کشاورزان در محصول گندم را یکی از مهمترین دستاوردها دانست و گفت: این موضوع که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، بار مالی بیمه را کاملاً از دوش تولیدکنندگان برداشته که نشاندهنده اولویتدهی ویژه حاکمیت به این محصول راهبردی است.
به گفته وی، پرداخت کامل حق بیمه توسط دولت، نمادی از اهتمام بیدریغ مجلس و دولت برای حمایت از امنیت غذایی کشور و تضمین درآمد پایدار کشاورزان است.
باباخانی تصریح کرد: در کنار پرداخت کامل حق بیمه از سوی دولت، میزان تعهدات مالی صندوق بیمه کشاورزی برای پرداخت غرامت نیز رشدی چشمگیر را تجربه کرده است.
وی افزود: در گندم دیم سطح تعهد پرداخت غرامت نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. این رشد قابل توجه، نشاندهنده حساسیت ویژه به کشاورزان دیمکار است که با ریسکهای بیشتری روبرو هستند.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد: در گندم آبی نیز این میزان تعهد ۵۰ درصد رشد داشته است.
بنابر این گزارش، این اقدامات مسیری روشن را برای آینده بخش کشاورزی کشور ترسیم میکند. با ترکیب پوشش ۱۰۰ درصدی اراضی، حمایت مالی دولت و افزایش چشمگیر غرامتها، اکنون کشاورزان ایرانی با اطمینان خاطر بیشتری به سمت تولید گندم حرکت میکنند. این اقدامات نهتنها ریسکهای اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه انگیزهای قوی برای افزایش سطح زیر کشت و ارتقای بهرهوری در این بخش ایجاد میکند.
