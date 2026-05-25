به گزارش خبرگزاری مهر از صندوق بیمه کشاورزی، در نود و چهارمین نشست «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا از سایر دستگاه‌های اجرایی، گامی مهم در جهت هوشمندسازی ارائه خدمات بیمه کشاورزی برداشته شد.

در این جلسه که با حضور بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی همراه بود، «کاربرگ مجوز فعالیت نمایندگی بیمه کشاورزی» و «پروانه فعالیت ارزیابی خسارت بیمه کشاورزی» برای بارگذاری در «درگاه ملی مجوزها» به تصویب نهایی رسید.

تصویب این کاربرگ‌ها، نقطه عطفی در فرآیند خدمت‌رسانی صندوق بیمه کشاورزی محسوب می‌شود؛ چراکه از این پس، تمامی متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند فرآیند دریافت مجوزهای صدور و ارزیابی خسارت را با رعایت ضوابط قانونی، در حداقل زمان ممکن و به صورت برخط به انجام برسانند. این اقدام علاوه بر حذف بروکراسی‌های اداری، بستری امن و شفاف را برای جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد بخش خصوصی در حوزه بیمه کشاورزی کشور فراهم خواهد آورد.

صندوق بیمه کشاورزی با این اقدام راهبردی، ضمن رعایت تسهیلگری برای ورود افراد علاقه‌مند و متخصص به این بخش، رقابت سالم توام با حفظ پایداری فعالان قبلی بخش خصوصی را ایجاد کرده تا شاهد جهشی قابل‌توجه در «ضریب نفوذ بیمه کشاورزی» باشیم.

پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن این فرآیند در درگاه ملی مجوزها، علاوه‌بر افزایش بهره‌وری کمی و کیفی در ارزیابی خسارت و صدور بیمه‌نامه‌ها، زمینه برای توسعه پایدار و تحکیم امنیت غذایی کشور بیش از پیش فراهم شود.